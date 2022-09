VIRUSI OPUSTOŠILI SRPSKE ŠKOLE I VRTIĆE: Pedijatar otkriva koje infekcije prete mališanima

Virusne i stomačne infekcije opustošile su srpske škole i vrtiće, a napunile čekaonice domova zdravlja!

Iako lekari kažu da je sve to uobičajeno za ovo doba godine i nakon povratka u kolektiv, roditelji se ipak hvataju za glavu od muke, jer njima, kao i mališanima, pored korone, prete i druge virusne i bakterijske infekcije.

Da je situacija zabrinula i nastavni kadar i vaspitače, govori i to što mnoge učiteljice na Vajber grupama upozoravaju roditelje da bolesnu decu ne šalju u kolektiv.

- Molim vas, ukoliko vaše dete ima bilo kakve simptome respiratorne infekcije, ukoliko mu curi nos, kašlje, ima temperaturu, povraća i slično, nemojte ga slati na nastavu. Dete odvedite lekaru ili ga ostavite da se odmori kod kuće dok ne bude potpuno zdravo - glasi poruka jedne učiteljice iz Beograda u koju je Kurir imao uvid.

Simptomi respiratornih infekcija

- curenje iz nosa

- kašalj

- temperatura

- kijanje

- gubitak apetita

Ona je dodala da se virus koji vlada lako i brzo širi, te da je iz tog razloga potrebno reagovati i na najblaži simptom.

Pedijatar dr Saša Milićević objašnjava za Kurir da trenutno vladaju dve vrste virusa među decom - respiratorni i stomačni.

- Svemu tome doprineli su odmori i povratak u kolektiv, odnosno razmenjivanje klica među decom. Trenutno ima dosta dece sa simptomima kao što su kašljanje, kijanje, temperatura, curenje iz nosa, konjuktivitis, odnosno crvenih očiju, gubitak apitetita i loše opšte stanje. Imamo i drugu vrstu virusa koji su prisutni, a to su adenovirus i rotovirus. Oni kao simptome daju dijareju, povraćanje, bol u stomaku, malaksalost. Povećan je i broj dece s varičelom, one se obično javljaju na jesen i zimu, ali nije ništa dramatično. One jesu zarazne, ali manje od morbila - naveo je dr Milićević.

Simptomi stomačnih virusa

- dijareja

- povraćanje

- mučnine

- bol u stomaku

Sagovornik Kurira ističe da vrtićka deca češće imaju stomačne viruse, a školska respiratorne infekcije.

- Ima i dosta dece sa alergijama, kod koje se javlja curenje iz nosa, kijanje, noćni kašalj, sviranje u plućima. Što se tiče kovida, među decom je situacija trenutno mirna, ali primećujem postkovid simptome kod mnoge dece, pa čak i onih koji su imali blaži oblik virusa. Kod neke dece je prisutno zamaranje, malaksalost, ubrzan rad srca, dug i uporan kašalj - istakao je dr Milićević.

