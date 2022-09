U SRBIJI IMA VIŠE OD 15.000 VEČITIH STUDENATA: Sada traže da studiraju neograničeno

Više od 15.000 starih ili, narodski rečeno, večitih studenata u Srbiji traži da neograničeno studira i da im se dozvoli da studije završe po modelu i zakonu koji su važili u vreme kada su studije upisali!

Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) najavila je da će rok za završetak studija studenata upisanih po starom programu biti produžen, a kako Kurir saznaje, očekuje se da danas bude usvojen zaključak na sednici Vlade Srbije. Tome je prethodio sastanak predstavnika SKONUS sa predstavnicima Ministarstva prosvete i predstavnicima studenata upisanih po starom programu, koji je održan u utorak, a na kojem je nađeno rešenje za problem studenata upisanih po starom modelu.

SKONUS je na Fejsbuku naveo da će rok za završetak studija biti definisan izmenom Zakona o visokom obrazovanju, o čemu će se konsultovati s predstavnicima studenata upisanih po starom programu.

Prema aktuelnom zakonskom rešenju, studenti upisani na osnovne studije na fakultetima i na višim školama do 10. septembra 2005. studije mogu završiti po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najkasnije do 30. septembra, a studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja školske 2022/2023. godine. Rok do 30. septembra imaju i studenti magistarskih i doktorskih studija koji su takođe upisani po starim propisima.

10 godina za produžetak studija će prihvatiti stari studenti kao kompromisno

Očekuje se da će taj rok biti produžen, a predstavnici starih studenata tražiće da studije nastave po starom zakonu, po kojem mogu neograničeno da studiraju.

- Aktivnih starih studenata koji izvršavaju svoje obaveze je nešto više od 15.000. Mi tražimo da se poštuje to pravo da bude neograničeno kao što smo i upisali, po tom zakonu. Takođe se zalažemo za model koji je primenjen u Sloveniji, to nam je kompromisno rešenje - objašnjava za Kurir Verica Ivanović Kuzmanović, predstavnica studenata koji studiraju po starom programu.

Ona navodi da bi u tom slučaju fakulteti morali da naprave program po kom bi se tačno znalo kako se šta boduje, plaća, šta se priznaje od ispita u narednih osam godina, a da se ostavljaju još dve godine ljudima da pređu na "bolonju" ako im odgovara.

- Ljudima tu ostaje deset godina za završetak studija. Slovenija je dve godine razmatrala problem, a zatim su dozvolili još deset godina da se fakultet završi po starom programu, dok su za to vreme izradili plan o mogućnosti prelaska za svakog studenta. To je kod nas primenio Ekonomski fakultet u Nišu i to je pozitivan primer. Ovaj problem se mora rešiti, nas mnogi osuđuju, ali ne shvataju da su mnogi od nas pauzirali studije zbog ozbiljnih problema, neko zbog lečenja maligniteta, neko zbog invaliditeta itd. - navodi sagovornica Kurira.

Hrvat tužio fakultet Dobio ih na sudu i završio studije Prema rečima predstavnice starih studenata, jedan student je u Hrvatskoj tužio fakultet jer su hteli da mu oduzmu pravo da studira neograničeno po programu koji je upisao. - On je dobio fakultet na sudu i fakultet je završio po starom modelu. Verujem da će, ukoliko se ne nađe rešenje, mnogi stari studenti početi da podnose tužbe protiv fakulteta i tražiti svoja prava na sudu - navodi Ivanovićeva.

Ona ističe da je veliki problem i to što je mnogim studentima ostao samo jedan ili dva ispita do završetka studija:

- Imamo i te situacije kada profesor namerno neće da pusti studenta da položi ispit. Potrebno je da se ta samovolja ograniči.

Iz Ministarstva prosvete kažu da se očekuje da danas bude usvojen zaključak na sednici Vlade:

- Rok za završetak studija za studente koji su upisani po starom programu biće naknadno definisan predstojećim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

