NEOPHODNA JAČA INSPEKCIJA USTANOVA KOJE RADE SA DECOM! Igor Jurić za Kurir TV: Redovno proveravati registre pedofila

Postoji registar pedofila, koji bi svaka ustanova koja se bavi edukacijom dece i radom sa decom trebalo da ima i da proverava pre nego što se odluči da zaposli neku osobu.

- Ti ljudi se zaista bave i manipulišu dečijim željama. Recept je taj da prvo moraš da zadobiješ detetovo poverenje. A to nije lako, moraš biti blag i ljubazan, a zatim počinje manipulacija njihovim ambicijama - istakao je Jurić.

Roditelji misle da su opušteni kada ostavljaju svoju decu, jer misle da ih ostavljaju u sigurnim rukama.

- Ovo je i apel nadležnima da uspostave bolju kontrolu i češću u ovakvim privatnim institucijama. Nakon "Marijinog zakona" postoji registar pedofila i sama ustanova mora i može da proveri spisak. Sada bi trebalo da se uvedu ne samo obavezne kontrole za pređašnje kažnjavanje, već i kvatralna kontrola koja bi razgovarala sa decom i stručnim osobama. Mislim da bi to pomoglo da se donekle da jedna sigurnost i roditelju i detetu da su u pravim rukama - kaže Jurić.

Roditelji moraju da nauče decu koje su granice i da moraju da provere i telefon i drušvene mreže.

- Jedan od načina je da sa detetom učestvuju na internetu. Napravite neki klip sa detetom, pokažite mu da ste drugar sa njima u tome. Sama deca će, ako vide da imaju poverenja u vas, doći da vam kažu da imaju problem - kaže Igor Jurić.

Moderno ropstvo

- To je domen trgovine ljudima, a to se tiče za radnu eksploataciju. To se dešava, a sada kažu da je danas u 21. veku vidimo da je radno ropstvo na najvišem nivou. Mislim da je ohrabrivanje ljudi da priča o tome veoma važno. Ako budemo sveprisutni i ako dajemo prostora za prijavljivanje i pokažemo da će ta osoba biti zaštićena, mi možemo to dovesti do umanjenja tog problema - kaže Jurić.

