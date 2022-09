VOJNICI GENERACIJE SEPTEMBAR 2022 POLOŽILI ZAKLETVU: Svečanost u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu!

Ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvovao je danas u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "septembar 2022". Čestitajući položenu zakletvu, ministar Stefanović im se zahvalio što su u moru prohodnih i laganih puteva u današnje vreme, izabrali da prihvate izazov i stanu u stroj u kojem je pre njih stajao i čuveni Petar Bojović, čije ime leskovačka kasarna nosi. Izabrali ste, rekao je, da pokažete svoju ljubav za našu jedinu otadžbinu na delu - da dođete ovde i da služite Srbiji.

Ministar Stefanović je rekao da mu je puno srce zbog saznanja da je ova klasa, ne samo danas u Leskovcu, već i u drugim centrima u kojima se polaže vojnička zakletva, najbrojnija u poslednjih pet, šest godina.

- Nikada odelo nije, niti će činiti čoveka, osim ako je to vojnička uniforma, daću sebi za pravo da to kažem, jer to što vi imate na sebi nije parče tkanine koje se oblači, već istinska personifikacija vekova srpske istorije naše vojske i generacija naših junaka koji su zaslužili da je nose. Iz te uniforme progovara duh naših predaka, odiše patriotizam i svako ko makar i prođe pored nje, oseća i ponos i poštovanje – rekao je Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

On je vojnicima poručio da su oni danas istovremeno i oni u kojima se ogleda istorija našeg naroda, ali i budućnost naše zemlje.

– Danas ste dali reč, veliku i obavezujuću. Zakleli ste se da ćete čuvati i braniti svaku stopu naše voljene Srbije, da ćete se boriti za nju svim svojim srcem i umećem i da ćete biti uz svoj narod gde god to bude trebalo. Srbija vam je na tome zaista zahvalna. U moru prohodnih i laganih puteva u današnje vreme, izabrali ste da prihvatite izazov i stanete u stroj u kojem je pre vas stajao i čuveni Petar Bojović, čije ime ova kasarna nosi. Izabrali ste da pokažete svoju ljubav za našu jedinu otadžbinu na delu - da dođete ovde i da služite Srbiji – rekao je ministar.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Stefanović je naglasio da njihov stroj jasno pokazuje da je Srbija i danas zemlja Stepe Stepanovića, Živojina Mišića, Petra Bojovića i svih srpskih ratnika koji su utkali svoje živote u njenu izgradnju.

– Njihova imena i danas sa ponosom i poštovanjem izgovaraju svi širom sveta, a njihove bitke bile su teške, i rekao bih, nadljudske. Baš takve su naši preci morali da vode da bi izrodili našu slobodu i omogućili da mi danas naše bitke vodimo radom, znanjem i mudrošću. Zato nas one obavezuju da čuvamo teško stečenu nezavisnost, samostalnost i iznad svega kroz istoriju teško i mukotrpno stečeni mir. Obavezuju svakog od nas da svakoga dana razmisli šta može da uradi za svoju otadžbinu i da doprinese njenoj budućnosti i razvoju. I zato mi je danas puno srce što znam da je ova klasa, ne samo danas u Leskovcu, već i u svim drugim centrima u kojima se polaže vojnička zakletva, najbrojnija u poslednjih pet ili šest godina – rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, vojnici u današnjem stroju su potvrda da jačamo vojsku u pravom smeru, da investiramo u one vrednosti koje su važne mladim ljudima, ali i svima u Srbiji, a da naša vojska danas postaje najviše rangirana u našem regionu i da svakoga dana napreduje.

– Još jednom želim da istaknem, ono što često govorimo, ne jačamo našu vojsku da bismo pretili bilo kome, jačamo našu vojsku da bi štitili svoju zemlju i da bi svakome ko makar pomisli da može da je ugrozi, poslali snažnu poruku da Srbija nije zemlja koja će dozvoliti bilo kome da može da ugrozi miran san njenog stanovništva. Mi ne želimo da idemo u bilo kakve ratove, niti imamo našu decu da dajemo, niti ćemo to ikada činiti, ali zato želimo da uvek svima, koji žele da ugroze našu zemlju, pošaljemo takvu poruku da je jačanje naše vojske, stabilnost, mir i garancija snažne i jake Srbije – rekao je Stefanović.

1 / 5 Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Obraćajući se roditeljima, prijateljima i porodicama mladih vojnika, ministar im je zahvalio što su odgajili takve momke i devojke koji su odlučili da dođu da služe svojoj zemlji.

– Želim da vam kažem, a to zna i svaki starešina i u ovom stroju, i u celoj vojsci da ćemo se o ovim mladim ljudima starati kao o svojoj deci. Svako od nas to istinski ume da oseti i zna, i ceni to što su došli da svojoj zemlji služe iako to nisu morali. U narednih nekoliko meseci oni će steći znanje i veštine koje samo vojska može da im pruži, ali verujem da će, a to znam i iz sopstvenog iskustva, u vojsci steći prijatelje I one ljude koji će im biti bliski i u mnogim godinama posle služenja vojske – rekao je Stefanović.

On se zahvalio i mladim ljudima koji nameravaju da nastave da grade karijeru u vojsci, nakon odsluženja vojnog roka.

– Dobro došli ste u naše redove i želim da vam kažem ako se odlučite da posle ovoga postanete profesionalci, da ćete imati mogućnost da vidite kako naša vojska jača svakoga dana, nabavlja novu opremu i tehniku, ali i ulaže u ljude. Hoću da se zahvalim i predsedniku Vučiću i svim onim ljudima koji su radili da možemo da kažemo da ćemo i naredne godine povećati plate vojnicima za 25 odsto i da Vojska Srbije jeste mesto za svakoga ko razmišlja i o svojoj karijeri, ali i o snazi i budućnosti Srbije. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! – završio je ministar Stefanović svoje današnje obraćanje.

U nastavku svečanosti u leskovačkoj kasarni, ministar odbrane prisustvovao je i potpisivanju teksta svečane zakletve, što je bila prilika da razgovara sa vojnicima i njihovim porodicama. Komandant svečanosti bio je komandant Trećeg centra za obuku pukovnik Zoran Cvetković.

I u kasarnama u Somboru i Valjevu danas su održane svečanosti na kojima su zakletvu položili vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2022“, ali i kadeti 147. klase Vojne akademije i 14. klase Medicinskog fakulteta VMA, učenici 50. klase Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, slušaoci Kursa za rezervne oficire generacije „septembar 2022“ i lica rezervnog sastava starijih od 30 godina, koja nisu služila vojni rok sa oružjem.

Današnjoj svečanosti u Leskovcu, uz ministra Stefanovića, prisustvovali su načelnik štaba Komande za obuku brigadni general Muharem Fazlić, načelnik Kabineta ministar odbrane pukovnik Stevan Kotarlić, predstavnici lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Srpske pravoslavne crkve, kao i porodice i prijatelji mladih koji su položili vojničku zakletvu.

(Kurir.rs / Ministarstvo odbrane)