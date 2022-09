LJUDI SU ANESTEZIRANI ČEKAJUĆI S*KS I TUČE! Srpski pisac šokirao: Pogledam rijaliti program VAŽNO JE VIDETI KOLIKO JE OPAO MORAL

Pisac Filip David u "Crvenom kartonu" na Kurir televiziji u emsiji Svetislava Basare rekao je da ponekad pogleda rijaliti program, jer kaže da je važno videti kako je nestao moral svake vrste.

- Možda će ta potreba za srpskom osvetom za Jasenovac trajati nekoliko generacija, poznavajući kakvi smo i kakva se politika ovde vodi. Mnogo zavisi od državnog vrha. Ali kad pogledaš tabloide i televizija s nacionalnom frekvencijom, oni direktno huškaju - kaže David i dodaje:

- Svi tabloidi u naslovu imaju da počinje rat, da li zbog Kosova, Ukrajine ili nekog trećeg. Pa Rusija nema tako proruske televizije kao što je jedna naša. Prosto te je sramota - istakao je Filip David.

Važno je pogledati šta milioni ljudi gleda, istakao je pisac, koji ne krije da ponekad pogleda rijaliti.

- Ponekad pogledam rijaliti po sat vremena. Važno je videti do koje mere je nestao moral svake vrste. Milion i po ljudi ne spava noćima gledajući Zadrugi. Oni su anestezirani u iščekivanju seksa, tuče, a završiće se ubistvom ili samoubistvom. I to neće biti tačka u kojoj će to prestati nego će dati šansu sledećem rijalitiju da ima više mrtvih - kaže čuveni pisac.

