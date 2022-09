U TOKU NOĆI NOVI TALAS PADAVINA I JAČE ZAHLAĐENJE: Na severu Srbije samo 10 stepeni, a stižu grmljavina i ogromna količina kiše

U toku večeri i noći u Srbiji se očekuje novi talas obilnijih padavina i još jače zahlađenje. Na planinama regiona pao sneg. Već sutra sunčano, ali hladno, a u narednom periodu biće promenljivo i prohladno, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Današnji dan protiče u znaku pravog jesenjeg vremena, rekao je meteorolog.

- Srbija je pod uticajem ciklona, koji se sa severa Evrope premešta dalje na istok preko severoistoka kontinneta, a ujedno zahlađenje do naših predela doneo je i prodor hladnog fronta u sklopu ovog ciklona. U ovom času iznad našeg područja formirao se i sekundarni ciklon i on će u nastavku večeri i noći premeštatati preko našeg područja i to svojim centrom preko Panonske nizije dalje na istok i severoistok preko oblasti Karpata i dodatno će jačati.

Pod uticajem ovog sekundarnog ciklona, zapad i severozapad Srbije i Vojvodinu u ovom času je iz Bosne i Hrvetske zahvatio novi veoma snažan oblačni sistem sa kišom i obilnijim pljuskovima. Ovaj oblačni sistem u nastavku večeri premeštaće se i prema ostalim predelima Srbije, pa će u celoj Srbiji tokom večeri i noći biti oblačno i veoma hladno sa kišom i obilnijim pljuskovima, a ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se da padne dodatnih 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 30 litara - navodi Đurić.

Očekuje se da se usled izraženog gradijenta vazdušnog pritiska pojača severozapadni vetar i on će tokom večeri i noći biti umeren do jak, a u zadnjem delu ciklona sa severa i severozapada će preko Panonske nizije i iz oblasti Alpa doći do dodatnog prodora veoma hladne vazdušne mase.

- Trenutne temperature kreću se od 10 na severu Srbije do 20 na jugu, u Beogradu je 13. Interesantno je da je trenutno Sjenica jedna od najtoplijih u Srbiji, jer je 18, ali će vrlo brzo prodor veoma hladnog vazduha tokom večeri doneti i Sjenici pad temperature za više od 10 stepeni. Tokom večeri i noći temperatura u Srbiji će se kretati od 8 do 14°C, na planinama od 3 do 9°C, a na planinama iznad 2000 metara u toku noći očekuje se da temperatura padne na 0°C, pa će kiša kratko preći u sneg - kaže Đurić.

Inače, sneg je jutros pao na planinama Slovenije i Austrije, a tokom dana i na Zavižanu, u Hrvatskoj, koji se nalazi na oko 1700 metara iznad Jadranskog mora, a temperatura je opala na 0 stepena, a u Krederici u Sloveniji na 2500 metara na -4, a sneg je zabeleo i niže planine u Austriji.

- U toku večeri sneg se očekuje i na višim planinama Bosne i severa Crne Gore. Inače, ovo je prvi prodor veoma hladne vazdušne mase sa severa Evrope preko centralnih predela do našeg područja, koji je centralnoj Evropi i našem području doneo pravo jesenje vreme i prvi sneg na višim planinama i to svega nekoliko dana pre kalendarskog početka jeseni. Istovremeno, ispred hladnog fronta i dalje je vrelo, uz sunčano i pravo letnje vreme u Grčkoj, na istoku Bugarske i u Turskoj, uz temperature i do 35°C.

Upravio je velika temperaturna razlika iznad Balkana dovela i do jačih grmljavinskih oluja sa obilnim pljuskovima od Jadrana do našeg područja, jer su temperature u Sloveniji i na severozapadu Hrvatske i severu Srbije 10, a na jugu Grčke i istoku Bugarske 35. Naše područje bilo je razganičenje vreloj vazdušnoj masi sa juga i veoma hladnoj sa severa. Inače, jugozapadno visinsko strujanje donelo je do Srbije i čestice peska iz Sahare, pa je padala prljava, tj. obojena kiša, ali će od ovog trenutka veoma snažno severozapadno strujanje pročistiti atmosferu od peska.

foto: Printscreen/Pink, Ana Paunković

- U Srbiji se u nedelju nakon kišovitog jutra, tokom prepodneva očekuje prestanak padavina i razvedravanje, pa će u nastavku dana biti sunčano, uz razvoj oblačnosti. U Vojvodini će razvedravanje uslediti već u drugoj polovini noći, pa će vedro biti od nedelje ujutro. U prilog stabilizaciji vremena i razvedravanju ići će to što će snažan sekundarni ciklon početi da se preko Karpata udaljava dalje na istok, a sa severozapada i zapada će ojačati greben anticklona sa severa Atlantika. Usled takve sinoptičke situacije očekuje se razvedravanje, ali se očekuje snažno severno strujanje, pa će i dalje biti relativno hladno. Jutarnja temperatura u nedelju biće oko 10, a maksimalna dnevna od 16 do 20, u Beogradu do 18.

Sledeće sedmice Srbija će se nalaziti između anticiklona sa severozapada Evrope i ciklona sa istoka Evrope, pa se očekuje severno strujanje, što će i dalje uslovljavati relativno hladno vreme za ovo doba godine.

- U Srbiji u ponedeljak ujutro na jugu i jugoistoku Srbije vedro i veoma hladno, ponegde i maglovito, dok se na severu očekuje prolazno naoblačenje sa slabom kišom, koje će se tokom dana premeštati ka ostalim predelima Srbije, dok će vrlo brzo sa severa Vojvodine uslediti razvedravanje. Jutarnja temperatura biće od 3°C na jugoistoku do 9°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 15°C na severozapadu do 23°C na istoku i jugoistoku Srbije. U utorak jutro vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 16 do 22°C. U sredu i u četvratak promenljivo oblačno, uz uslove za slabu kišu. Maksimalna temperatura od 15 do 20°C.

I u Beogradu će sledeće sedmice jutra biti hladna, uz temperature do 10, a maksimalna dnevna od 16 do 18 stepeni. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 21 do 25°C, vidimo da će one u narednom periodu biti niže za oko pet stepeni, a ovo zahlađenje ujedno označava i da smo na korak od jeseni, koja i kalendarski počinje za nekoliko dana - podseća Đurić.

Kurir.rs