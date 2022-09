VAŽNO JE GOVORITI O LGBT PRAVIMA TOKOM CELE GODINE! Glišić: Ovo je bila pobeda litija, prava LGBT se moraju rešavati sistematski

Ana Petrović, kooridnatorka za zagovaranje udruženja "Da se zna" i Vladan Glišić, advokat iz poktera "Narodna mreža" istakli su da od parade do parade treba koristiti svaki period za komuniciranje o pravima LGBT zajednice.

- Šetnja Evroprajda je bila skraćena, to je bio naš kompromis. Bilo je par pokušaja da se šetnja zaustavi, jedna devojka je udarena krstom. Neki incidenti koji su se kasnije dogodili pokazuju da nije sve bilo baš bezbedno - kaže Ana Petrović koja navodi da je ovo pitanje kako Srbi doživljavaju slobodu govora i sva ljudska prava.

Vladan Glišić, advokat poktera "Narodna mreža" istakao je da opozicione stranje koriste priliku da napadnu vlast.

foto: Kurir televizija

- Mi koji smo organizovali litijski pokret imamo dva osećanja. Jedno je to da je ovo bila kapitulacija vlasti pod zapadnim pritiskom, ali ja ne delim to mišljenje. Ja sam za kompromisno rešenje, onako kako je zahtevano od organizatora. Ne može se očekivati da se mi u ovakvim geopolitičkim okolnostima suprotstavimo ambasadoru Hilu i strpamo ga u maricu nakon one izjave da će šetnje ipak biti, iako je MUP rekao da će biti. Moramo biti realni da to nije moguće. Bilo je situacija koje su provocirale, mislim da je ovo jedan mali uspeh litija.

Ana je istakla da Europrajd nije bio uspešan onoliko koliko je trebalo.

- Mnogi pripadnici LGBT zajednice dele i našu kulturu i tradiciju i vole da je prikažu svetu. Oni koji naizgled možda skrnave deo tradicije, u pitanju su strani državljani i mi to ne možemo da sprečimo - kaže Ana.

foto: Kurir televizija

Glišić je istakao da je mnogo manje ljudi došlo nego što je bilo očekivano i da prava LGBT zjednice treba rešavati sistemski, a ne od parade do parade.

- Pozicija je takva da ja mislim da LGBT populaciji za integraciju u naše društvo više smetaju ljudi popu Bilčika i Hila i da iritiraju jednu potpuno drugu dimenziju koja je vezana za naš odnos sa Briselom i problemima koji su nam napravili kroz istoriju i dalje nam prave. Mislim da postoji velika skala gde bismo mi mogli da razgovaramo, a da se reše problemi LGBT zajednice i da ne dođemo u situaciju da neko sa zapada to koristi za destabilizaciju Srbije - kaže Glišić.

Kurir.rs

