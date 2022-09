DEDA IZ SOMBORA CEO ŽIVOT UČI: Postao magistar u 80. godini, sprema se da brani i doktorat

Dušan Pejin iz Sombora zvanje magistra stekao je u 80. godini, a dokaz da mu energija i volja za učenjem ne ponestaju jeste to što sprema doktorat, koji će odbraniti u oktobru, kada će napuniti 85 godina.

Ovaj deka ima čak četiri indeksa i tri diplome Poljoprivrednog fakulteta - sa osnovnih studija, master i magistarskih studija. Marljiv je student, ima visoke ocene, a u budućnosti planira nove projekte.

Ljubav prema učenju usadila mu je, kako kaže, njegova majka, koja je bila učiteljica.

- Sećam se kad nam u školi daju da naučimo pesmicu, majka mi uvek zada zadatak da to što sam naučio napišem na papir. I zaista, sve što sam ikad zapisao ostalo mi je u sećanju, tako da je to ostao moj metod učenja - rekao je Dušan za Informer.

Svoju prvu diplomu stekao je davne 1963. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Bio je vredan radnik, uvek sa inovativnim idejama, sve svoje vreme nauci je posvetio nakon penzionisanja, kako kaže "iz inata". Zvanje magistra stekao je u 80. godini, odbranivši rad sa nazivom "Ishrana krava muzara povećanim nivoima suvih rezanaca šećerne repe". Kako stvari stoje, smeši mu se i četvrta titula, i to doktorska. Prelomni trenutak za nastavak školovanja bio je onda kada mu je za firmu koju je osnovao bio neophodan inženjer za zaštitu bilja.

Podrška porodice Ne planiram da stanem Porodica Dušanu daje podršku u radu i studiranju, pa je i njegov sin, takođe Dušan, akademski građanin. Iza ovog vremešnog ali duhom mladog čoveka stoje mnogi projekti i ideje. Prehrana krava muzara rezancima repe, ishrana svinja, pilići, štetni insekti i glodari, samo su neke teme kojima se bavio. - Ne planiram da stanem i imam još četiri projekta na kojima ću tek da radim - najavljuje Dušan.

- To za mene nije bila prepreka, već izazov da krenem i specijalizujem se i u toj oblasti - kazao je on.

Kao pravi stručnjak koji se bavi ovom temom, upozorava i da je ove godine rod kukuruza podbacio.

- Svoju temu koju razrađujem započeo sam još 1967. godine. Tada su te moje oglede mnogi doživljavali kao ludost. Ispostavilo se, ipak, sada da je sve to na čemu sam godinama radio relevantno - rekao je Dušan.

Tako je svoje oglede i zaključke koje je iz njih dobio rešio da pretvori u naučni rad, što ga je ponovo odvelo put Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

- Kad sam sredio sve te rezultate, otišao sam na fakultet i kazao im: "Radio bih doktorsku disertaciju iz te oblasti." Posle osam dana su mi odredili mentora, mladog profesora dr Jaćimovića. Veoma veliki stručnjak, koji mi se posvetio, napravio šemu rada kako bi to trebalo sve da izgleda. I ja sam se bacio na posao - naveo je sagovornik Informera.

Svog sistema učenja, koji je razvio još u mladosti, Dušan se, kako kaže, pridržava i dan-danas.

- Recimo, imamo brojeve od jedan do hiljadu. E sad, na primer, za svaki broj vezujem neki sadržaj, pa se onda nekoliko puta ispitujem kad uzmem neki broj da li znam da ispričam to na šta se on odnosi. Kad se to sve savlada, onda možete reći da ste nešto naučili. Tako sam oko 350 vrsta buba savladao za dva i po meseca.

Za svoj rad dobio je i brojna priznanja. Za patent "Ekološka kutija za uništavanje pacova koji održavaju vrstu" od Saveza pronalazača Srbije dobio je srebrnu medalju. Na izložbi pronalazaka na Međunarodnom sajmu preduzetništva "Biznis baza 2007" u Beogradu nagrađen je priznanjem "Mihajlo Pupin", a na Međunarodnom sajmu pčelarstva u Somboru 2005. godine osvojio je prvo mesto. Takođe, tu je i nagrada "Nikola Tesla" sa Međunarodnog festivala inovacija znanja i stvaralaštva, na koju je naročito ponosan.

