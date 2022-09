VEĆ JE VREME ZA ZIMSKU GARDEROBU: Meteorolog upozorava na drastičan pad temperature SUTRA NAS ČEKA NAHLADNIJI DAN OVOG TALASA

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da su prosečne temperature koje su zabeležene poslednjih nekoliko dana karakteristične za drugu polovinu oktobra.

Ukazuje da nas do petka očekuje promenljivo i nestabilno vreme i pad temperature. Najavljuje i da ćemo do kraja septembra imati nekoliko sunčanih dana sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena, ali kako kaže jutra i noći će biti prilično hladne.

- Mesec dana unapred dogodilo se zahlađenje. Prosečne temperature poslednjih nekoliko dana karakteristične su za drugu polovinu oktobra - kaže Todorović.

Napomenuo je da nas sutra očekuje najhladniji dan u ovom talasu koji je počeo u subotu.

foto: Kurir televizija

- Minimalne temperature bile bi 10 ili koji stepen ispod, a na periferiji grada čak i stepen-dva niže nego u centru grada, što je sasvim uobičajno. Dnevne bi bile 16-17 stepeni sa tim da bi od subote bio blagi porast temperature - kaže Todorović.

Najavljuje i da ćemo do kraja septembra imati nekoliko toplih dana sa maksimalnom temperaturom od 23 i 24 stepena, ali, kako kaže, jutra i noći će biti prilično hladne.

- Od subote pa do utorka očekuje nas blagi porast temperature koja će se kretati oko 24 stepena, a zatim sledi pad temperature, naoblačenje sa malo kiše. Poslednjih dana septembra opet bi maksimalna temperatura bila ispod 20 stepeni. A početkom oktobra najverovatnije nas opet čeka blagi porast temperature sa srednjom temperaturom od 15 stepeni - najavio je Todorović.

Komentarišući smenu kiše, sunca i oblaka u jednom satu objašnjava da su to uobičajne pojave za ovo doba godine.

(Kurir.rs/RTS)