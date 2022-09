KO PREŽIVI, PRIČAĆE! Numerolog za Kurir TV: Pod uticajem smo 6 RETROGRADNIH PLANETA! Oktobar će biti napet, u novembru STIŽU PARE

Stefan Dragojlović, poznati numerolog, koji je prognozirao kakve nas stvari čekaju u narednom periodu, univerzalne stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju.

Naime, osvrnuo se na trenutni period i po čemu je on specifičan:

- Ne bi trebalo da se plašimo ničega, moramo da pogledamo širu sliku i da shvatimo da smo mi svi kao čovečanstvo bili u zarobljenom periodu tokom korone, nikome horoskop nije funkcionisao jer smo bili u izolaciji. Sada se događaju šest retrogradnih planeta i sada se sve dešava što je trebalo da nam se dogodi u proteklih godinu, dve.

Napomenuo je kako moramo biti obrazivi u emotivnim vodama, takođe i da je sada period kada ćemo otkriti pravo lice partnera:

- Moramo da vodimo računa, pre svega, kada su emotivni odnosi u pitanju. Većina ljudi koji ne funkcionišu dobro u brakovima počeće to da pokazuju, doći će do problema u komunikaciji, preljube, svađe, to će da bude raščićavanje. Ono što je dobro je to da ljudi koji nisu bili emotivno ispunjeni sada će imati mogućnost da sretnu svoju pravu ljubav ili možda da se ostvare kao roditelji. Zbog Merkura mora da se obrati pažnja na saobraćaj, voditi računa u njemu, smanjiti brzinu, pogledati u retrovizor. Retro znači iza, tako da moramo da pogledamo u saobraćaju uvek iza sebe.

Govorio je i o narednim mesecima:

- Oktobar će biti napet, jurićemo na 100 strana, trebalo bi da budemo oprezni! On će biti prvenstveno za redukciju, kilaže, ishrane, više ćemo se posvetiti ambicijama, da ostvarimo neke želje, da se vratimo intuiciji. Novembar će biti jako dobar, očekuju nas sve pare, on je isključivo vezan za novac, pogodan je za igru na sreću. U decembru ćemo odsraniti sve bespotrebe stvari.

