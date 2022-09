ZDRAVSTVENI POREMEĆAJ O KOME SE ĆUTI Slavica Ćukteraš progovorila o problemu koji je imala: Evo šta da radite kad primetite ovo!

O stanju anksioznosti i napada panike mnogi često ćute i čuvaju u sebi, a jedan od razloga je i što često ne nalaze na adekvatnu reakciju najbližih.

Anksioznost i napadi panike se dešavju se od najranijeg perioda, što je prema rečima stručnjaka u jednom periodu i potpuno normalna faza u razvoju.

- Kada anksioznost oseća dete, to je očekivano, jer je u pitanju razvojna faza. Ali ako se ne reaguje adekvatno, problem može da postane i ozbiljniji - kaže Marija Milenković, psihoterapeut.

foto: Kurir televizija

Dr Aleksandra Tutin, sa Klinike za psihijatrijske bolesri "dr Laza Lazarević" istakla je da anksioznost nije jedan poremećaj, već grupa njih.

Retki su oni koji se odvaže da otvore dušu kada je u pitanju ovaj poremećaj, a i kada se to desi, često nailaze na nerazumevanje okoline.

Pevačici Slavici Ćukteraš nije stran osećaj anksioznosti.

- Kada sam bila u Las Vegasu desilo mi se da sam dobila napad anksioznosti. Odmah sam istrčala i legla na pod. Obezbeđenju nije bilo jasno šta se tačno dešava, oni nisu to mogli da shvate. Teško sam prevazila sve te periode. Bila sam mlađa tada sam forsirala sebe, a sada je stvar potpuno drugačija. Dobijala sam najgori mogući dogovor koji su mogli da mi daju - nije ti ništa. Bliskim osobama onih koji imaju nekog ko ima anksioznost, a to je da nikada ne izgovaraju rečenicu: "Ma nije ti ništa, samo si umislio/la". To je ono što samo povećava napad panike i anksioznost - rekla je proslavljena pevačica.

foto: Kurir televizija

Požalite se i pričajte sa osobom od poverenja, ako to ne možete potražite stručnu pomoć navode stručnjaci.

- Ako je pacijent previše anksiozan i ne može da prati rad na psihoterapiji, onda se mi odlučujemo da pacijenatu najpre damo farmakoterapiju, da se pacijent smiri da bi mogao da se uključi u terapiju - laže dr Tutin.

foto: Kurir televizija

Terapija lekovima traje oko šest meseci, a uz pomoć psihoterapije toliko bi trebalo da traje i celokupno lečenje.

Tekst je objavljen u sklopu projekta koji se sufinansira sredstvima iz budžeta Grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda i Skeretarijata za informisanje.

