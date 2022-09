AGENCIJE KOJE SU NEZAKONITO NAPLATILE DOPLATU ZA GORIVO MORAĆE DA VRATE PARE: Evo ko će imati pravo na povraćaj novca

Turističke agencije u Srbiji, koje su bez adekvatnog obrazloženja naknadno od putnika tražile doplatu za aranžman zbog povećanja cene goriva, moraće taj novac da vrate!

Naime, turistička inspekcija podnela je nekoliko zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pojedinih turističkih agencija koje su od putnika tražile doplatu zbog povećanja cena goriva, a koje nisu putnicima uputile dokumentovano obrazloženje za nastalo povećanje cene aranžmana, kao ni obračun na osnovu koga je do ovog povećanja došlo, što nije u skladu sa stavom 5 člana 101 Zakona o zaštiti potrošača, saopštili su iz udruženja za zaštitu potrošača Efektiva.

Podsetimo, ovu letnju sezonu obeležilo je i to što su neke turističke agencije od putnika tražile doplatu za aranžman zbog povećanja cene goriva, te doplate su iznosile između 30 i 80 evra, a oni koji uz traženi novac putniku nisu dokumentovano to obrazložili novac će, po svemu sudeći, morati da vrate.

Predstavnici Efektive tvrde da većina turističkih agencija putnicima nije dostavila dokumentovano obrazloženje, niti matematički obračun za traženu doplatu.

- Član 101 Zakona o zaštiti potrošača dozvoljava agenciji da traži doplatu za gorivo ako je došlo do povećanja cene goriva, samim tim i troškova prevoza, ali ako je u isto vreme ugovoreno i pravo putnika da smanji cenu aranžmana ako dođe do pada cene goriva. Ne može agencija samo da ugovori da može podići cenu, mora da odobri i da putnik može da je smanji. Koliko znam, nijedna agencija u Srbiji koja je tražila doplatu za aranžman nije dostavila matematički obračun, već su putnicima slali SMS poruke ili imejl da traže doplatu, najčešće su tražili 50 evra - objašnjava za Kurir Dejan Gavrilović iz Efektive i dodaje:

- Agencije u ovom slučaju mogu da traže novac najkasnije 20 dana pred put, nakon toga ne, a ta doplata ne sme biti veća od osam odsto od ukupne cene aranžmana. Dakle, ako je aranžman 1.000 evra, ne može doplata biti veća od 80 evra, ali u slučaju kada ispune sve gorenavedene uslove i kada putnicima prilože dokumentovano obrazloženje i matematički obračun.

Gavrilović kaže da su imali primer da je za isti let turistička agencija jednom putniku tražila 30, a drugom 50 evra za doplatu.

- Bitna je ta obaveza agencije da putniku dostavi taj matematički obračun, koji oni nisu davali, već su mešetarili. To je bila iznuda što su oni radili. Prema nekim podacima, ovog leta je prodato između 300.000 i 350.000 aranžmana. Ako su tražili 30 evra minimum po aranžmanu, agencije su uzele minimum 10 miliona evra od putnika. Nisu sve agencije tražile tu vrstu doplate, ali veći deo njih jeste - ističe sagovornik Kurira.

On dodaje da ima i primera gde su agencije nakon pritiska putnika novac vratile.

- Agencije će morati da vraćaju putnicima novac koji su tražili kao doplatu za gorivo, jer je to nezakonito naplaćen novac - zaključio je Gavrilović.

Udruženje Efektiva, kako su najavili, zbog ovoga sprema krivičnu prijavu protiv turističkih agencija, inspektora, kao i Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Jute).

Aleksandar Seničić, Juta Većina agencija postupala u skladu sa zakonom

foto: Kurir

Aleksandar Seničić, direktor Jute, rekao je za Kurir da je potpuno legitimno da budu podnete prekršajne prijave ukoliko agencije nisu poštovale Zakon o zaštiti potrošača (ZOZP).

Velika većina agencija je postupala u skladu sa ZOZP. U vezi sa krivičnim prijavama, to je čist populizam samozvanog udruženja za zaštitu potrošača... S obzirom na to da i oni krše ZOZP, a svakako ne može biti Juta na bilo koji način odgovorna, jer ne poseduje javna ovlašćenja. Doplate za gorivo su apsolutno dozvoljene, i to reguliše ZOZP. Dakle, te bahate izjave "pljačka" i slično samo govore o polupismenom svetu, koji je dosad obmanuo ogroman broj potrošača, jer su svi sudski sporovi po njihovim tužbama izgubljeni, jedan deo i pravosnažno, pa su potrošači sad u situaciji da imaju daleko veće troškove - naveo je on.