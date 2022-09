VAŽNA INFORMACIJA AKO ŽELITE DA IMATE C I D KATEGORIJU: Autobus u Srbiji možete da vozite pre 24. godine samo pod JEDNIM USLOVOM

Mnogi danas žele da dobiju vozačku dozvolu za kamion ili autobus jer im to deluje kao najbrži i najlakši put do sigurnog posla, a naročito do posla u inostranstvu.

Malo je međutim poznato da postoje ograničenja za dobijanje dozvole za kamion i autobus koja se odnose na godine starosti.

Ograničenja po pitanju godina su sledeća:

1) 18 godina za C1 i C1E 2) 21 godinu za BE, C, CE, D1 i D1E 3) 24 godine za D i DE

Ne znate šta znače sve ove oznake? Pred vama je objašnjenje, ali najbolje je da se za detalje raspitate u auto-školi.

C1 - Motorna vozila, osim vozila kategorije B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg

C1E - Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg

C - Motorna vozila, osim kategorije B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg iliti običan kamion

CE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg iliti običan kamion sa prikolicom ili šleper

D1 - Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara

Prečice sa srednjom školom Učenik srednje škole koji se obrazuje za obrazovni profil "vozač motornih vozila" može da dobije vozačku dozvolu za C i CE ukoliko ima punih 18 godina. Takođe, vozačku dozvolu za kategoriju C može dobiti lice koje navrši 18 godina, a za kategoriju D lice koje navrši 21 godinu ako upravlja vozilom koje koriste vatrogasna služba, služba za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane.

D1E - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

D - Motorna vozila za prevoz lica koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta iliti autobus

DE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg

(Kurir.rs/Polovni automobili)