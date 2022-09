SMENA SUNCA I OBLAKA UZ MOGUĆE PLJUSKOVE: Zbog niskih temperatura u ovim delovima Srbije upaljen meteo alarm! PREOKRET ZA VIKEND

U Srbiji će danas biti hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, koji ponegde može biti praćen i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od četiri do 10, a najviša od 15 do 19 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo i hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 16 stepeni.

Do kraja sedmice hladna jutra

"Do kraja sedmice jutra hladna, naročito u subotu, kada će ponegde i u nižim predelima biti uslova za slab prizemni mraz, dok se na visokim planinama očekuje mraz na 2 metra visine.

Za vikend osetniji porast dnevnih temperatura, a počeće da duva i južni i jugoistočni vetar. U subotu u svim krajevima pretežno sunčano. U nedelјu postepeno naoblačenje, koje će početkom naredne sedmice mestimično usloviti kišu i plјuskove sa grmlјavinom, naročito na severu, zapadu i jugozapadu Srbije", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog niskih temperatura na snazi je žuti meteo alarm. Kako je objavljeno, žuto upozorenje upaljeno je na prostoru istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i za predeo Kosova i Metohije, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U petak duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U subotu nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplije nego u petak, oko ili malo iznad 20°C u većini krajeva. Popodne na severu umerena oblačnost.

U nedelju još malo toplije i promenljivo oblačno, ponegde do 25°C. Početkom iduće sedmice toplo uz južni i jugoistočni vetar.

Između ponedeljka i utorka je moguća kiša, na severu i zapadu Srbije.

