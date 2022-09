AKO ZA VIKEND PLANIRATE DA PERETE PROZORE ILI AUTO, ODMAH BATALITE! U nedelju nam stiže prljava kiša s peskom iz Sahare

BEOGRAD - Meteorolog Đorđe Đurić prognozirao je kakvo nas vreme očekuje za predstojeći vikend.

Prema njegovim rečima "Srbija i naše područje do petka će biti pod uticajem napomenutog visinskog ciklona i veoma hladne vazdušne mase sa istoka Evrope", rekao je Đurić. Za vikend će biti stabilno i osetno toplije vreme, uz priliv znatno toplije vazdušne mase sa juga i sa Medirana.

Prognoza za vikend

U subotu će jutro biti vedro, ali zbog jačeg izračivanja i veoma hladno, ponegde i sa maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i znatno toplije.

"U nedelju se očekuje snažno aktiviranje ciklonske aktivnosti nad Atlantikom i zapadnim Mediteranom, sa kojim će do našeg područja stizati topla, ali i vlažna vazdušna masa, a ujedno će jugozapadno strujanje donositi i čestice pustinjskog peska iz Sahare", navodi meteorolog.

Jutarnja temperatura od 1 stepen na jugoistoku do 7 na severu Srbije i u Beogradu, a ponegde se očekuje čak i slab prizemni mraz, odnosno mraz na 5 centimetara iznad tla.

Šta nam sledi od ponedeljka

U ponedeljak promenljivo oblačno i relativno toplo, uz jak jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće i preko 25°C, ponegde i do 27-28°C. Već krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim, a u utorak i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to zbog uticaja snažnih ciklona sa Atlantika i sa centralnog Mediterana. Ostaće i dalje toplo, zbog jugozapadnog strujanja, ali se zbog čestica peska iz Sahare očekuju obojene, tj, prljave padavine sa napomenutim česticama. Znatno obilnije padavine očekuju se u oblasti Jadranskog mora i na planinama okrenutim Jadranu.

Potom se 27/28. septembra preko našeg područja u sklopu ciklona očekuje premeštanje hladnog fronta, pa se u svim predelima očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Južno strujanje biće u skretanju na severozapadno i očekuje se prodor svežije vazdušne mase sa severa, pa će i temperature biti u padu za 5 do 7 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, sam kraj septembra i početak oktobra obeležiće umereno toplo vreme, ali se očekuje i česta pojava padavina.

Prosek maksimalne temperature za kraj septembra u Srbiji je od 20 do 24°C.

Dakle, temperature su već nekoliko dana znatno ispod proseka, danas čak 7-8 stepeni. Temperature za oko pet stepeni ispod proseka ostaće sve do petka, ali već za vikend se očekuje otopljenje i povratak temperatura na prosečne vrednosti, da bi od nedelje do sredine sledeće sedmice one bile i za pet stepeni iznad proseka, a potom na samom kraju septembra i početkom oktobra one bi bile uglavnom oko prosečnih vrednosti, zaključuje Đurić.

