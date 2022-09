"OTKRILI SU MI TITOVU POSLEDNJU PREVARU, ON NIJE BIO U ONOM KOVČEGU" Novinar šokirao teorijom o Brozu

Novinar i publicista Marko Lopušina u ekskluzivnom intervjuu za Mondo ispričao je pojedinosti koje je saznao o Brozu, kao na primer zbog čega Josip Broz Tito nema petokraku na grobu.

"Doktor Obren Đorđević koji je u dva mandata bio načelnik službe Državne bezbednosti Srbije i koji je po obrazovanju bio istoričar, je meni dao priču koju sam ja pretočio u knjigu “Ubij bližnjeg svog”. On mi je rekao da Tito nije Joža iz Kumrovca, da su njima Amerikanci dostavili podatke da je poljski Jevrejin, da je bio Staljinov, Čerčilov i američki čovek. Igrao je na sve moguće karte" - kaže Lopušina u intervjuu za Mondo.

"Između ostalog mi je Obren Đorđević rekao – znaš, na onoj sahrani na kojoj je bilo više od 700 državnika iz celog sveta u onom sanduku u Saveznoj skupštini je bila vreća sa peskom. Nije bio Tito. To je bila njegova poslednja prevara srpskog naroda i svetske javnosti. Tu odluku je doneo slovenački klan u predsedništvu Jugoslavije na čelu sa Stanetom Dolancom kome su bili priklonjeni i Hrvati i Crnogorci i Bosanci. Oni su uradili iz straha da će neki srpski imigrant podmetnuti bombu pod taj kovčeg i da će Titova creva da lete duž Bulevara i Kneza Miloša. Tito je noć pre sahrane sahranjen u kovčegu u Kući cveća. I tako su zapravo ljudi plakali nad vrećom peska. Titova sahrana je bila kopija sahrane američkog predsednika jer je on to video kada je bio u poseti SAD. Video je ispraćaj vozom, bez obeležja. To što nema petokrake na grobu nema veze sa masonerijom ili sa nekim našim protokolom. Tito je taj protokol već napisao kako želi da izgleda sahrana", rekao je Lopušina.

Kaže da ga niko nije demantovao od članova poridce Broz.

"Joška Broz je pre nego što je osnovao stranku bio beznačajna ličnost u Beogradu. Nije bio tako prisan sa svojim dedom da bi znao sve te detalje nego je naknadno postao pametan. Ubeđivao sam ga da napiše knjigu kad već toliko zna i da nam kaže tu pravu istinu o svom dedi. Ali nije hteo", istakao je Lopušina.

U istom intervjuu ovaj novinar kaže da zna "ko je zaista bio Tito".

"On nije Joža iz Kumrovca jer je Joža iz Kumrovca bio plav, visok i bio je metalostrugar. Za tu tvrdnju imam dva argumenta – Josip Broz nikada nije otišao na grob svojih roditelja u Kumrovec i nikada nije doveo svog rođenog brata na Beli dvor u Beograd da se vide. On se sa tom svojom najbližom rodbinom nije viđao. Druga stvar, lingvisti su utvrdili da je njegov jezik, jezik poljskih Jevreja. A čisto da znate on je zaista umeo da svira klavir. To sam video u jednom knjizi koja se zove “Velika Britanija” što je naziv jednog hotela u Atini. E listajući tu knjigu naišao sam na sliku Broza kako sedi za kavlirom u belom odelu. Ta slika je nastala 1944. godine kada se u Atini on sastao sa Čerčilom. Tito je bio iz imućne porodice. Njega je Kominterna upotrebila da dođe osvoji interesnu zonu komunista na Balkanu pre svega u Jugoslaviji. Čerčil je podržavao Tita i partizane jer je želeo da otvori južni front protiv Hitlera. Mason Čerčil i mason Tito oteli su masona kralja Petra II iz Jugoslavije i on je emigrirao i otišao preko Kaira u London. Tamo ga je Čerčil držao u podrumu dok ga nije naterao da preko radija pozove pripadnike jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini da se predaju Titovim partizanima" - govori Lopušina.

Šta kaže zvanična biografija? foto: Profimedia Josip Broz Tito je bio jugoslovenski komunistički revolucionar, državnik, diplomata, lider Saveza komunista Jugoslavije, te doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu, a preminuo 4. maja 1980. godine u Ljubljani. Bio je vođa Narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu, jedan od idejnih tvoraca socijalističke države, predsednik Saveza komunista, ministar odbrane Jugoslavije, premijer Federativne Narodne Republike Jugoslavije, te predsednik SFRJ. Jedan je od osnivača Pokreta nesvrstanih, te njegov generalni sekretar. Smatra se jednom od najznačajnijih ličnosti 20. veka. Josip Broz je rođen 1892. godine u selu Kumrovec u Hrvatskom zagorju, na samoj granici sa Slovenijom. Njegov otac Franjo je bio Hrvat i majka Marija (devojački Javeršek) Slovenka. Marija je poreklom iz sela Posrede. Kada joj je bilo 16 godina upoznala je Franju Broza. Venčali su se 1881. godine. Josip je bio sedmo od petnaestoro Franjine i Marijine dece. Brozovi su se, poput većine tadašnjih porodica, bavili zemljoradnjom.

