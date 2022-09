ŠTA SVE MOŽE TURSKI DRON KOJI SRBIJA PLANIRA DA NABAVI: Teško ga je primetiti, a uništava sve pred sobom sa 18 kilometara daljine

Srbija je izrazila zainteresovanost za kupovinu turske izviđačko-borbene bespilotne letelice "bajraktar".

Prilikom nedavne zvanične posete visoke turske delegacije našoj zemlji, između ostalog, navodno je bilo reči o nabavci borbenih dronova.

Rat je za oružje najbolja reklama. To je, kako se ocenjuje, pokazao i nedavni rat Azerbejdžana i Jermenije. Azeri su u Nagorno-Karabahu pobedili prema ocenama mnogih i zbog turskih borbenih dronova "bajraktar TB2".

Od tada interesovanje za nabavku te bespilotne letelice raste i na Istoku i na Zapadu. Koristi ga i ukrajinska vojska u ratu protiv Rusije.

- Dronovi turske proizvodnje su srednja kategorija borbenih bespilotnih letelica, koje lete do visina od 6.000 metara, ciljevi preko horizonta, oko 18 kilometara, nešto što to oružje svrstava u kategoriju oružja da ga vi ne vidite, a on dejstvuje po vama - kaže urednik vazduhoplovnog portala Tango siks Petar Vojinović.

Prema njegovim rečima, to nije u potpunosti turski proizvod, ali su deo elektronike, gde se vrši obeležavanje ciljeva, motor i još neki drugi sistemi turski.

foto: Screenshot YT

U naoružanje turskih snaga "bajraktar" je ušao 2014. U vazduhu može da provede do 27 sati, a radijus leta mu je do 300 kilometara. Proizvedeno je više od 300 komada koji su u posedu petnaestak zemalja. Jedan od razloga jeste niža cena u odnosu na konkurenciju.

- Zemlja koja ozbiljno razmišlja da uspostavi slojevit sistem PVO može da ih uništava, ali su evidentno donele prevagu na ratištima zato što su tihi, teško se otkrivaju, imaju dobra ubojna sredstva, vođene projektile protivoklopna, nanose veliku štetu i što je najopasnije narušavaju moral protivničke vojske - kaže Boško Zorić, pukovnik u penziji, sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

Obučeni za rukovanje

Dok se očekuje da prema najavama Vojska Srbije uskoro u svoje naoružanje uvede domaći borbeni dron "pegaz" već je uvela bespilotne letelice kineske proiozvodnje CH-92A.

- Vojsci Srbije "bajraktar" može da donese korak iznad trenutnih borbenih bespilotnih letelica koje su kupljenje u Kini. Vojska Srbije dobija veće borbene sposobnosti, ali i dalje je tek formirala eskadrilu u Kraljevu koja koristi te letelice, vežba borbenu upotrebu, koja nije samo borbena, nego izviđanje, korektura artiljerijske vatre - kaže Vojinović.

Iako se sve armije sveta suočavaju sa manjkom pilota za avione, pa i Srbija, to, smatra bivši pukovnik Vojske, nije slučaj i sa operaterima - naša zemlja može da obezbedi dovoljan broj obučenih ljudi za rukovanje ovim bespilotnim sistemom.

- Ja mislim da mi imamo kapaciteta s obzirom na brojnost naših pilota, raspoloživu tehniku koju trenutno imamo, mislim da imamo dovoljno ljudi koji se mogu osposobiti za vođenje tih bespilotnih letelica - kaže Zorić.

Šest letelica i dve zemaljske stanice za navođenje čine jedan komplet. Prošlogodišnja cena kompleta je 67 miliona evra, kažu upućeni, a procenjuju da ako Srbija planira da uloži nekoliko stotina miliona evra moglo bi se nabaviti 18 ili 24 "bajraktara".

(Kurir.rs/RTS)