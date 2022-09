SRAMNO! SAJT NUDI STRANCIMA VODIČ ZA BRAK SA SRPKINJAMA: Naše žene koštaju od 6.890 do 26.940 dolara!

Ovo je sramno!

One Beautiful Bride je sajt koji se predstavlja kao svojevrsni „vodič“ muškarcima za pronalazak supruge u inostranstvu. Na sajtu se žene predstavljaju kao roba koja se može kupiti, a daju se ponižavajuće analize načina na koji muškarci mogu da dođu do nevesta raznih nacija.

Sajt je podeljen na sekcije žena za udaju prema kontinetima, a tu su i Srpkinje. Takođe je ispunjen fotografijama prelepih manekeni koje su verovatno ukradene. Čitav sadržaj sajta je izuzetno sumnjiv, a ono što nudi zlokobno asocira na trgovinu ljudima – ako nije velika i sramna prevara. Prosto je neverovatno da ovakav sadržaj postoji na internetu bez ikakvih sankcija.

Što se tiče Srpkinja, sajt navodi da žene u našoj zemlji „koštaju“ od 6.890 do 26.940 dolara. Procenat uspešnih brakova sa Srpkinjama je 70 odsto, tvrdi sajt. Ne zna se odakle im baš takve brojke.

„Srpske neveste nisu žene na prodaju, ali teško da će muškarac besplatno naći srpsku mladu. Muškarac koji je motivisan da pronađe ženu Srpkinju u bliskoj budućnosti verovatno će potrošiti novac na usluge onlajn upoznavanja i putovanja u Srbiju, a mi pružamo tačne cene“, piše sajt.

Muškarci mogu da kupe srpsku mladu na tri način, nastavljaju. Onda predstavljaju analize tri vrste sajtova za upoznavanje – koliko koštaju i šta nude.

„Na redovnim sajtovima za upoznavanje obično je potrebno oko 2 meseca da upoznate nekoga, ali sa međunarodnim upoznavanjem, to je malo komplikovanije. Muškarci koji traže srpsku mladu ili slovensku devojku obično provedu oko godinu dana na sajtu pre nego što pronađu devojku, zbliže se sa njom i odluče da odu u njenu zemlju da je upoznaju u stvarnom životu, tako da, za većinu, upoznavanje preko interneta košta oko 1.000 do 1.200 dolara ukupno“, piše Pol Blum, autor celokupnog „vodiča“.

Zatim sledi i grafika koja prikazuje koliko svaka stavka „odlaska po srpsku mladu“ košta stranca. Ispada da mu za dve nedelje u Srbiji treba 1.700 dolara.

„Većina muškaraca ode u Srbiju najmanje dva puta pre nego što zaprose ‘neveste po porudžbini’, pa je ukupna cena putovanja za njih oko 3.400 dolara“, dodaje Blum.

A onda je čak izračunao u detalje koliko košta „naručivanje Srpkinje koja će postati mlada“.

Tu je sve: od troškova za sajt za upoznavanje, preko vize, dozvole za venčanje, do same svadbe.

Jako sumnjiv deo su fotografije srećno oženjenih stranaca s prelepim devojkama, koje su navodno Srpkinje. Ti muškarci su podelili svoja iskustva braka s Srpkinjom – koja su posebno uznemirujuća.

„Upoznao sam svoju Srpkinju na UkraineBrides4You pre 4 godine, a upravo smo proslavili drugu godišnjicu braka, tako da verujem da imam nešto da kažem o tome kakve su Srpkinje. Za mene je moja supruga apsolutni perfekcionista u svemu što radi — ona želi da izgleda neverovatno, da radi neverovatno, da bude najbolja žena i najbolja majka, a ja nemam pojma kako, ali ona sve ovo podnosi prilično lako. Najbolja stvar je što se njen perfekcionizam ne odnosi na druge ljude. Ona poštuje moj lični prostor i prilično je otvorena i tolerantna osoba. Nisam siguran da su sve zgodne srpske neveste takve, ali barem većina njih jeste“, tvrdi Vernon iz Bafala.

„Zdravo, oženjen sam Srpkinjom, koju sam upoznao na SofiaDate i odluka da je zaprosim bila je verovatno najbolja odluka koju sam ikada doneo. Evo šta treba da znate o strankinjama – sve može da prođe glatko na početku i postane jako loše kada vaše kulturne razlike postanu deo vašeg svakodnevnog života.

Mojoj Srpkinji i meni ništa slično se nije desilo. Ona govori engleski, gleda iste TV emisije i uvek imamo o čemu da razgovaramo. Da, one su više fokusirane na izgled nego sve zapadnjačke žene sa kojima sam izlazio i tradicionalnije su kada su u pitanju porodične i rodne uloge, ali to su razlike koje volim kod nje, i mislim da je to glavni razlog zašto naš brak funkcioniše“, napisao je Bojd iz Džeksonvila.

Očigledno, ove ispovesti ispunjavaju šovinističku fantaziju o uvek sređenoj i poslušnoj ženi koja verno služi svom muškarcu.

Dalje, pišu i da je u Srbiji više fakuletski obrazovanih žena nego muškaraca, ali da još uvek dominira patrijarhalni sistem vrednosti, posebno u ruralnim sredinama.

„Prema studiji UNDP-a, oko 37% žena u Srbiji doživelo je nasilje u porodici u bliskoj prošlosti, a skoro 54% ​​je doživelo nasilje u porodici tokom svog života. Ovo nisu samo nasumične činjenice – zapravo, to su činjenice koje vam mogu reći mnogo o tipičnoj srpskoj nevesti za poručivanje. Konkretno, postoje stvarni razlozi zašto im ne smeta da izlaze sa strancem, a ne radi se samo o novcu. Drugo, one nisu samo zgodne, već i obrazovane. Treće, možete sresti različite žene u gradovima i ruralnim područjima“, navode.

Čak imaju i „stručno“ mišljenje izvesne psihološkinje Šeron Veltfreid.

„Srpske lepotice se, kao i žene u drugim evropskim zemljama i društvima, menjaju. Bilo bi pogrešno pretpostaviti da su potpuno iste kao i njihove bake; nisu ništa slično tome.

Srpsko društvo je i dalje prilično tradicionalno i konzervativno kada je u pitanju raspodela rodnih i porodičnih uloga, ali bi bilo pogrešno reći da su Srpkinje fokusirane samo na sam brak. Društveni pritisak da nađete partnera pre 25 godina nije toliko jak, a obična Srpkinja će verovatno biti motivisana da stekne znanje, razvije veštine, a zatim zasnuje porodicu ne samo sa bogatim čovekom već sa nekim ko ispuni njena čekivanja. Međutim, za većinu srpskih devojaka je veća verovatnoća da će strani muškarci ispuniti njihova očekivanja i kriterijume“.

Inače, na sajtu se takođe navodi da postoji od 2016, kao i da „prate tržište kako bi pronašli najbolje platforme sa pravim nevestama ili devojkama za dejting“. Urednik sajta je Adam Koen.

Uprkos tome što u fokus stavljaju analizu platformi za upoznavanje, jasno je da One Beautiful Bride degradira ne samo Srpkinje, već žene iz svih delova sveta, koje se na sajtu predstavljaju isključivo kao potencijalni „plen“ za strance.

