PRVI DAN JESENI UZ PROMENLJIVO VREME: Danas i kiša i oblaci i sunce! Meteorolozi saopštili šta nas čeka za vikend

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od dva do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutro biti magla, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada moguća je i kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 8, a najviša oko 18 stepeni Celzijusa.

Nastavak povolјnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, kao i asmatičarima tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

Za vikend temperatura u porastu

"Do kraja sedmice jutra hladna, naročito u subotu, kada će ponegde i u nižim predelima biti uslova za slab prizemni mraz, dok se na visokim planinama očekuje mraz na 2 m visine.

Za vikend osetniji porast dnevnih temperatura, a počeće da duva i južni i jugoistočni vetar. U subotu nakon vedrog jutra, u toku dana malo do umereno oblačno, a kiša i plјuskovi sa grmlјavinom ponovo se očekuju u nedelјu posle podne i u ponedelјak, prvo na severu, zapadu i jugozapadu Srbije", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog magle i niske temperature u Srbiji je danas na snazi žuti meteo alarm. U većem delu Srbije biće maglovito vreme, a niske temperature prognozirane su za istočnu, jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju kao i za predeo Kosova i Metohije.

Kada je na snazi žuti meteo alarm to znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U subotu nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplije nego u petak, malo iznad 20°C u većini krajeva. Popodne na severu umerena oblačnost. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 9°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 11°C do 16°C.

U nedelju umereno toplo i promenljivo oblačno. Na severu i zapadu Srbije je moguća kratkotrajna kiša popodne. Početkom iduće sedmice relativno toplo uz umeren južni i jugoistočni vetar i promenljivo vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima.

