BOGATIM STRANCIMA NUDE SRPKINJE ZA BRAK: Cveta biznis na internetu, cena usluge i 27.000 evra, a do mlade mogu da dođu na 3 načina

Na sajtu za upoznavanje se navodi da muškarci iz inostranstva moraju da prate sve instrukcije kako bi došli do buduće mlade, a objavljeni su i navodni utisci onih koji su se tako oženili

Portal One beautiful bride nudi mogućnost muškarcima da nađu ženu za udaju, a za lakše snalaženje njihove fotografije su svrstane po etnolingvističkim grupama, te se u potkategoriji Sloveni mogu naći, uz Ruskinje, Ukrajinke, Beloruskinje i druge, i Srpkinje.

Srpske neveste, navodi se, "koštaju" od 6.890 do 26.940 dolara, a da li se iza ovog sajta krije prevara, izvlačenje novca naivnim muškarcima ili pak zaista pronalazak srodne duše znaju samo oni koji se odluče da plate.

Na stranici posvećenoj devojkama iz Srbije može se, između ostalog, pročitati zašto su one posebne, kao i izjave navodno zadovoljnih mladoženja iz Amerike.

- Srpske neveste po narudžbi postaju sve popularnije, sve više muškaraca počinje da traži udavače sa Balkana, a mi smo odlučili da detaljno analiziramo novi trend. Naši stručnjaci su prikupili statističke podatke, obavili intervjue sa srpskim nevestama i njihovim muževima (koji su se spojili preko tog sajta, prim. aut.), testirali veb-stranice sa srpskim suprugama kako bismo podelili sve najvažnije informacije o postojećim benefitima, zamkama i stvarnim troškovima - piše, između ostalog, na sajtu.

Navodi se i da je procenat uspešnih brakova sa Srpkinjama - 70 odsto, a da je stopa razvoda oko 30 procenata. Ističe se i da srpske neveste nisu žene na prodaju, ali da će "teško muškarac besplatno da nađe srpsku mladu".

- Muškarac koji je motivisan da pronađe ženu Srpkinju verovatno će potrošiti novac na usluge onlajn upoznavanja i putovanja u Srbiju, a mi pružamo tačne cene - objašnjava se i dodaje da muškarci mogu da "kupe" srpsku mladu na tri načina:

- Muškarci koji traže srpsku mladu ili slovensku devojku obično provedu oko godinu dana na sajtu pre nego što pronađu devojku, zbliže se sa njom i odluče da odu u njenu zemlju da je upoznaju u stvarnom životu, tako da, za većinu, upoznavanje preko interneta košta oko 1.000 do 1.200 dolara - ističe se uz grafikon koji prikazuje koliko košta svaka stavka odlaska po srpsku mladu.

Po njihovoj računici, za dve nedelje tom strancu u Srbiji treba 1.700 dolara. Većina muškaraca ode u Srbiju dva puta pre nego što zaprosi devojku, pa je ukupna cena putovanja 3.400 dolara. Izračunato je i koliko košta sve, od troškva upoznavanja, vize, dozvole za venčanje, do same svadbe.

Božidar Spasić: To je trgovina ljudima foto: Marina Lopičić Bivši pripadnik Službe državne bezbednosti Božidar Spasić objašnjava za Kurir da je ovo klasični oblik trgovine ljudima, kao i da većina ovih žena završi kao prostitutke. - Slike tih devojaka se nabavljaju preko veza, preko društvenih mreža, siguran sam da je minimum 100 žena već dopremljeno u Dubai. Potražnja je velika, a cene Srpkinja su najviše jer važe za najlepše žene. Ovo je međunarodni oblik trgovine ljudima, neke od tih žena zapravo i ne znaju koja je njihova sudbina. Većina njih završi na Zapadu u legalnim javnim kućama. Naravno, ima i onih pojedinaca koji zaista tako sklope brak - naveo je Spasić.

Prof. dr Goran Kunjadić, stručnjak za sajber-bezbednost, kaže za Kurir da ovaj tip sajta nije neobičan i da je legalan, ali da ne možemo znati da li je u pitanju prevara ili ne:

- Nisam primetio da sadrži neki maliciozan kod. Verujem da je sve to što su oni naveli tačno, ali kod takvih sajtova uvek treba biti oprezan. Može biti da se to stvarno dešava i da neko tako nađe mladu, a može biti i da se od naivnih muškaraca uzima novac. Pitanje je da li su te devojke sa slikama prave ili ne. Ako i dođe do neke prevare, vlasnik sajta može biti tužen.

On dodaje da može probuditi sumnju ako se na tim sajtovima traži novac unapred.

- Može biti i da je sve legalno, a i da je prevara. Možda tako devojke i zarađuju novac ili to rade da bi dobile legalne papire druge države.

