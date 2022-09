VREMENSKA KLACKALICA ZA VIKEND: Jutra vrlo hladna, tokom dana toplo, a onda stiže novi TALAS PLJUSKOVA

Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavili su da će noć pred nama biti vedra i hladna i da nas ujutru čeka prizeman mraz u nižim predelima.

Na planinama se očekuje mraz na dva metra visine.

Jutra će tokom vikenda biti hladna, naročito u subotu, ali dnevna temperatura biće u osetnijem porastu te će maksimalne vrednosti biti od 20 do 26 stepeni.

U subotu tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i osetno toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena.

U nedelju postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada i zapada, a posle podne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom na severu, zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni.

Pomoćnik direktora RHMZ-a Goran Mihajlović, podsetimo, rekao je danas da je miholjsko leto u Srbiji "pod znakom pitanja"

(Kurir.rs)