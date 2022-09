MAJKA KUPOVALA ĆERKI JEFTINIJE CIPELE OD PROŠLE SEZONE, A PRODAVAČICA JOJ UPORNO GOVORILA JEDNO! Ova joj kratko obrusila

Jesen i škola su počeli pa roditelji uveliko kupuju topliju garderobu i jesenju obuću za decu. Kako bi prošli jeftinije većina njih pazari komade od prošle sezone jer su cene niže u odnosu na novu kolekciju.

Na društvenoj mreži Tviter se pokrenula polamika o načinima kupovine jeftinije garderobe, ali i o tome kako prodavci neretko insistiraju da se pogleda, pa i kupi nova kolekcija.

- Kupujem maloj cipele, prodavačica: gospođo, to su modeli od prošle godine, od ove godine su na drugoj strani. Ok, kažem, ali ovi su jeftiniji. Je, ali su modeli od lani, nastavlja. Ok, kažem, ništa, kupit ću joj ove od lani pa nek joj se rugaju drugi dvogodišnjaci - napisala je jedna majka u tvitu.

Ova objava je pokrenula raspravu i o sniženjima i o nerealnoj razlici u ovogodišnjim i prošlogodišnjim modelima.

- Kupila ja sinu duks u Grčkoj na rasprodaji za tri eura. Taj isti duks u januaru: nova kolekcija 20 eura - piše u prvom komentaru:

- Kod nas je većina stvari u prodaji zapravo od prošle i pretprošle godine, ali po cenama kao da su poslednji modni diktat. A u tobož firmiranim radnjama kopije iz Kine - nadovezala se druga majka.

Mnogi su prokomentarisali da u ovom slučaju prodavačica gleda sa visine.

- Moja pokojna majka je na takve komentare jednoj prodavačici rekla: “A za koji novac Vi ovde radite?!” Zaćutala je momentalno - navodi se u jednom od komentara:

Kupujem maloj cipele, prodavačica: gospodjo, to su modeli od prosle godine, od ove godine su na drugoj strani. Ok, kazem, ali ovi su jeftiniji. Je, ali su modeli od lani, nastavlja. Ok, kazem, ništa, kupit ću joj ove od lani pa nek joj se rugaju drugi dvogodišnjaci. 😂 — Natasa Zecevic (@natasazecevic) September 21, 2022

- Ja sa 33 nosim modele koji su izašli;

- Ja mojim unukama kupujem na akcijama što za sad, a bogami i veće brojeve za dogodine. Oni sledeće godine vrate ono sto je sad na sniženju i uduplaju cene. Pre mesec dana sam im nakupovala puno stvarčica bila totalna rasprodaja zatvarali su radnju;

- A mala će nositi cipelice maks tri meseca;

- Baš si bezdušna…svi dvogodišnjaci će joj se smejati i zadirkivati je da nema ukusa i da nije u trendu - glasili su neki od komentara, a većina tviteraša je prokomentarisala da upravo tako i pazari stvari kako bi uštedeli.

