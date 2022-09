POPIS U SRBIJI KREĆE U SUBOTU: Ovo je sve što treba da znate kad vam zakucaju na vrata! Na 3 od 69 pitanja ne morate dati odgovor

Popis traje otprilike 30 minuta, ali to nije striktno

BEOGRAD - U Srbiji u subotu počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova i trajaće do kraja oktobra.

Građani će odgovarati na 69 pitanja, a na tri nije obavezno dati odgovor. Onima koji odbiju da učestvuju u popisu slede kazne, a direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže da je to krajnji instrument i nešto što nikako nije cilj.

Miladin Kovačević je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je popis ogroman posao, ali da su spremni.

Objašnjava da se popis sprovodi jednom u deset godina, kao i da ovaj popis kasni jednu godinu zbog pandemije, budući da je bio planiran za april prošle godine.

Građani će odgovarati na 69 pitanja, a Kovačević kaže da popis traje otprilike 30 minuta, ali da to nije striktno. Ukazuje da nema pitanja na koja treba unapred da pripremimo odgovor.

"To su manje-više sva standardna pitanja koja slede preporuke UN i Evrostata. Mi se u svemu prilagođavamo međunarodnim standardima", navodi Kovačević.

Dodaje da su sva pitanja bila postavljena i na popisu 2011. godine, pa i na ranijim.

"Najveća inovacija u ovom popisu je elektronsko popisivanje. Popisivači idu sa računarima i u laptopima je aplikacija koju je izradio sam Zavod, to je proizvod domaće pameti, i to će mnogo da ubrza postupak, jer se preskaču operacije koje slede nakon popisa, a to je unos podataka", naglašava Kovačević.

Objašnjava da se to sada sve odigrava onlajn, jer popisivač svakog dana nakon obavljenog posla šalje sve podatke u centralnu bazu.

Na pitanje kako ćemo znati ko su popisivači, Kovačević navodi da će svi imati legitimaciju Republičkog zavoda za statistiku i ovlašćenje.

Postoje i pitanja na koja ne moramo da odgovorimo na popisu, a Kovačević navodi da su to etnička pitanja – nacionalna pripadnost, veroispovest i maternji jezik.

Ukoliko odbijemo da učestvujemo u popisu sledi kazna.

"Prema zakonu o popisu uvek se uvodi ta sankcija i ona je krajnji instrument – nešto što nikako nije cilj same operacije. Popisi su jedna tekovina i istorijska i kulturna, a pre svega državna i oni se sprovode u svim državama koje imaju statističke ustanove", objašnjava Kovačević.

Kazne od 20.000 do 50.000 dinara Kada je reč o visini kazne, ona je od 20.000 do 50.000 dinara. "Nešto se odnosi i na popisivače ukoliko izađu izvan svojih uobičajenih ovlašćenja, a deo i na građane koji odbiju da učestvuju u popisu", zaključio je Kovačević.

