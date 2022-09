UDAR GRIPA BIĆE JAČI NEGO IKAD! Epidemiolozi detaljno objasnili za Kurir šta nas čeka nakon 2 godine pod MERAMA I MASKAMA

Protivepidemijske mere, život pod maskama, socijalna distanca, ograničen broj ljudi u zatvorenim prostorijama... Ovako smo živeli i funkcionisali dve godine, a sve to uticalo je i na virus gripa, gotovo da ga nije ni bilo. Stručnjaci upozoravaju da nas predstojeće zime zbog svega navedenog očekuje jači udar gripa!

Ove godine Australija je imala najgoru sezonu gripa u poslednjih pet godina, a prema zvaničnim izveštajima vladinog nadzora, broj slučajeva dostigao je vrhunac oko tri puta veći od proseka u tom periodu, s najvećim brojem slučajeva čak dva meseca ranije nego inače. Stope oboljenja sličnih gripu takođe su ove godine bile veće na Novom Zelandu nego u prethodne dve godine.

foto: Shutterstock

Sve ovo je posledica skidanja maski, odnosno ukidanja mera pod kojima su stanovnici celog sveta živeli gotovo dve godine koliko traje epidemija koronavirusa, jer maske su nas štitile od korone, ali i od drugih virusa.

Hrvatski epidemiolog Zlatko Trobonjača upozorio je da će ove godine broj zaraženih gripom u Hrvatskoj biti veći nego prethodnih godina:

- Problem je što smo dve godine živeli pod određenim protivepidemijskim merama koje su onemogućavale širenje virusa, ne samo kovida nego i drugih virusa koji se prenose respiratornim putem, pa tako i virusa gripa. Po toj logici, virus gripa se manje širio, manje je ljudi inficirao, pa je onda i imunitet protiv tog virusa slabija bez obzira na to što se velik broj ljudi vakcinisao i u sezoni 2020/2021, te u sezoni 2021/2022. To je takozvani imunitetski dug - imunitet koji niste stekli ranije, tokom prethodnih godina, sada dolazi na naplatu s većim brojem slučajeva zaraze.

Brojke 24 sata traje inkubacija gripa 2 nedelje nakon vakcine se razvijaju antitela

Sa njim se slaže i srpski epidemiolog prof. dr Radmilo Petrović, koji je rekao da se na svakih deset godina grip pojavljuje u većem epidemiološkom naletu.

foto: Ana Paunković

- Svakako je na manju stopu obolevanja u prethodne dve godine doprinelo i nošenje maski, inače zaštitne maske štite od gripa bolje nego od korone. Sada više niko ne nosi maske, pa će i to doprineti širenju gripa, te možemo očekivati ove zime malo jači udar gripa, ali to neće biti ništa strašno. Vakcina je najbolja i najsigurnija zaštita, posebno za starije i osetljive grupe građana, pa je savet njima da se vakcinišu - naveo je dr Petrović za Kurir.

Prim. dr Biserka Obradović Jačati imunitet, unositi cink, biti fizički aktivan Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, poručuje da se očekuje malo jači udar gripa nego prethodnih godina. - Iskustva pokazuju da je virus gripa svake tri godine u epidemiji, ovih godina se javljao sporadično i zbog velikog obuhvata vakcinacijom, ali i zbog epidemijskih mera pod kojima smo živeli. S obzirom na to da je kovid blaži, očekujemo ili da se grip stopi s kovidom ili da bude u epidemiji. Svakako savetujem vakcinaciju, vakcina je najbolja prevencija. Osim toga, bitno je raditi na jačanju imuniteta, unositi vitamina i minerala, cink je veoma važan, fizička aktivnost takođe, zdrav način života, boravak na svežem vazduhu, provetravanje prostorija...

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović kaže da gripa prethodne dve godine skoro i da nije bilo, jer smo imali koronu i mere zaštite.

foto: Printscreen

- Štitile su nas i maske, između ostalog, ali i dosta ljudi se vakcinisalo. Sada će korone biti manje, epidemije idu sukcesivno, pa će verovatno grip biti prisutniji više nego prethodne dve godine, to je sigurno. Stopa umiranja od koronavirusa će takođe biti manja, ali obolevanja od korone će i dalje biti. Čovek pravi grip ima tri do pet puta u životu, a svake godine oboli pet do 10 odsto populacije od gripa. Svakako savetujem da se starije osobe i hronični bolesnici vakcinišu u drugoj polovini novembra.

Činjenice Simptomi gripa groznica i temperatura iznad 38 stepeni

osećaj umora i iscrpljenosti

glavobolja

bol u očnim jabučicama

bol u telu

suv kašalj

bol u grlu

problem sa spavanjem

gubitak apetita

dijareja ili bolovi u stomaku

Kurir.rs/ Mina Branković

