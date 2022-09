RUSI BEŽE OD RATA U SRBIJU, GRUZIJU I TURSKU! Dve stvari su im primamljive kod nas!

Državljani Rusije danima masovno odlaze iz zemlje, nakon odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da proglasi delimičnu mobilizaciju, a kao poželjne zemlje da se nastane vide Srbiju, Gruziju i Tursku!

Razlog za to najpre su velike mogućnosti za bavljenje poslovima koji se rade onlajn, ali i to što im za boravak u ovim zemljama nije potrebna viza. Ovo nam je ispričao mladić iz Rusije, i to na aerodromu u Egiptu, koji je tu došao na odmor pre mobilizacije u njegovoj zemlji, u koju, kako kaže, nema nameru da se vraća.

- Teraju me da ratujem, a to ne želim. Protivim se tome, neki moji prijatelji izlaze i na proteste. Pre nekoliko dana krenuo sam na odmor i nisam ni sanjao šta će se desiti. Kada sam čuo da se mobilišu ljudi za odlazak u rat, odlučio sam da se ne vraćam. Radio sam u IT industriji i danima sam pretraživao koje su to zemlje u koje mogu bez vize. Dvoumio sam se između Srbije, Turske i Gruzije, a na listi mi je bio i Jordan. Odlučio sam se za Gruziju, tamo ću biti neko vreme, a Srbija mi je veoma interesantna i pročitao sam da za mlade ljude pruža dosta mogućnosti, pa će i ta zemlja možda biti moj izbor ako se ne snađem u Gruziji - rekao je naš sagovornik.

Inače, prva ruska vojna mobilizacija nakon Drugog svetskog rata, koju je Putin najavio prošle srede, izazvala je proteste širom ove zemlje.

S druge strane, i mnogi Ukrajinci su od početka rata napustili tu zemlju, a od onih koje smo zatekli u Egiptu saznali smo da su tu spremni da rade i za samo 100 dolara mesečno samo da se ne vraćaju u ratom zahvaćenu domovinu.

