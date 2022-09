POČELO U DRUGOM RAZREDU, A SADA JE ŠESTI: Mali kabadahija pravi haos, baca klupe na decu, niko mu ništa ne može

Učenik šestog razreda (ime poznato redakciji) iz jedne beogradske škole već četiri godine teroriše svoje vršnjake i niko mu ne može ništa!

Ovo za Kurir tvrde roditelji čija deca pohađaju isti razred kao i taj dečak i dodaju da nisu zadovoljni reakcijom škole.

- Dešava se vršnjačko nasilje na koje niko neće da reaguje, a direktor i nastavnici kažu da su im ruke vezane. Dečak koji maltretira ostale đake je u drugom razredu izbačen iz škole u naselju do našeg i primljen ovde i od tada svakodnevno pravi probleme. Oni su sada šesti razred, dakle, to traje četiri godine. Vređa decu, preti im, ometa časove. Pre nekog vremena, dok su deca čekala početak časa, on je bacio sto na tri devojčice, jednu je i povredio. Skoro je ponovo bacio klupu na decu jer su ga, kako je rekao, drugarice iznervirale - tvrde za Kurir roditelji koji su želeli da im ne pominjemo imena.

foto: Shutterstock

Oni kažu da su i direktor i razredni starešina o svemu obavešteni, kao i da dečak nakon ovog incidenta nije otišao u pedagoško-psihološku službu.

- Deca su dobila i novu razrednu starešinu, koja je sa đacima razgovarala i rekla da oni treba da razumeju pomenutog dečaka, jer je njegova majka došla plačući u školu nakon što je bacio klupu. Nastavnici ne mogu da drže čas od njega, pa govore deci da im neće predavati. Zbog tog deteta pristojna deca pate - navode naši sagovornici.

činjenice Kazne za vršnjačko nasilje - kazna za škole od 100.000 do 1.000.000 dinara ukoliko ne preduzmu mere u slučajevima vršnjačkog nasilja - kazna za direktora ili odgovorno lice ustanove u iznosu od 25.000 do 100.000 dinara - novčane kazne od 30.000 do 100.000 dinara predviđene su za roditelje dece koja čine vršnjačko nasilje

Kažu da se plaše da će situacija eskalirati:

- Niko ne reaguje, pitanje je dana kada će deca početi da se brane ili kada ćemo mi roditelji da branimo sopstvenu decu. Da li da deca idu u školu ili ne? Nasilje se zataškava.

Brojka 212 slučajeva vršnjačkog nasilja prijavljeno je od januara do maja 2022. u Srbiji

Direktor škole u razgovoru za Kurir ističe da nije istina da škola ne preduzima ništa i da se nasilje zataškava.

- Škola preduzima sve mere kada se deca neprimereno ponašaju, uvek se sprovode sve redovne procedure. Kada je u pitanju ovaj slučaj, škola je preduzela sve što je po zakonu. Poštuju se sve procedure, škola vodi računa i preduzima mere - rekao nam je, ali na pitanje koje su to konkretne mere, nije nam dao odgovor.

foto: Shutterstock

Dodao je da prosvetna inspekcija nije bila uključena u problem s pomenutim detetom.

- Škola ima tim za zaštitu učenika od nasilja i mi radimo sve što je u našoj moći.

Ministarstvo prosvete Direktor tvrdi da je bilo koškanje Iz Ministarstva prosvete kažu za Kurir da im roditelji nisu prijavili nikakvo nasilje. - Izveštaj direktora, koji je dostavljen ministarstvu, ukazuje na to da je postojalo međusobno guranje četiri učenika, pri čemu je klupa oborena, a prilikom pada okrznula je jednu učenicu. Navodi se da nije bilo nikakvog bacanja klupe na druge učenike. Učenica nije povređena. Odmah su reagovali i dežurni nastavnik i odeljenski starešina, koji je razgovarao s učenicima i njihovim roditeljima. Sve je prijavljeno školskom timu za zaštitu od nasilja koji je preduzeo neophodne korake. Stručna služba je razgovarala sa učenicima, pozvani su ponovo i roditelji i sva četiri učenika uključena su u pojačan vaspitni rad.

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

04:57 VRŠNJAČKO NASILJE SVE SUROVIJE! Obradović upozorava: Društvene mreže su sve opasniji teren, uvod su u STVARNO MALTRETIRANJE