PROVALA OBLAKA! Jak pljusak napravio haos, tokom noći pašće do 40 litara kiše, a evo koji deo Srbije je najugroženiji (VIDEO)

Jak pljusak pogodio je večeras Beograd i okolinu, a prema najnovijim najavama RHMZ, tokom večeri iznad većeg dela Srbije biće oblačno sa kišom, a u Vojvodini i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Na Autokomandi je palo toliko kiše da je saobraćaj gotovo zaustavljen.

- Uveče i u prvom delu noći u centralnim, istočnim i južnim delovima Srbije očekuje se od 20 do 40 mm padavina za 12 h, lokalno i više - najavio je danas RHMZ.

Kako je rekao meteorolog Đorđe Đurić, pred nama je sedmica uz toplo, ali i veoma promenljivo vreme, uz obilnije pljuskove večeras. Oko prvog oktobra temperature preko 25 stepeni, ali i dalje ostaje veoma promenljivo vreme uz česte pljuskove, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

00:35 Jaka kisa u Beogradu

- Iza nas je veoma hladan period, kada su temperature vazduha bile prave jesenje, a u subotu ujutro ponegde je zabeležen i prizemni mraz, a u Sjenici je na 2 metra iznad tla mereno -3°C. Tokom vikenda je došlo do osetnijeg otopljenja, a zahvaljujići veoma izraženom jugozapadnom strujanju, ovog jutra temperature u Srbiji su za 10 do 15 stepeni više u odnosu na jutarnje tokom vikenda i kreću se od 14 do 18°C, u Beogradu je 19°C. Toplo je i na planinama, na Zlatiboru je 14, u Sjenici 12, a na Kopaoniku 8.

Ove sedmice Srbija i naše područje biće uglavnom pod ciklonskom aktivnošću.

- Danas se centar veoma snažnog ciklona nalazio iznad severozapadne Evrope, a sekundarni ciklon iznad centralnog Mediterana i našeg područja sa centrom iznad Đenovskog zaliva. U sklopu ovog ciklona nad našim područjem preovlada jugozapadno strujajnje, sa kojim sa Mediterana stiže topla, ali i vlažna vazdušna masa, a ujedno stižu i čestice peska iz Sahare, pa će kiša biti ''prljava''. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine očekuju se posle podne, uveče i tokom noći, a do utorka ujutro u većini predela palo bi od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 litara.

foto: Stefan Stojanović Mondo, Kurir TV

- Duvaće topao jugozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 17 do 23°C, u Beogradu do 21°C. I utorak će u Srbiji biti umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ali će padavine biti znatno manje intenzivnije u odnosu na dan ranije. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 23°C. Jugozapadni vetar biće krajem dana kratkotrajno u skretanju na severozapadni. U sredu se usled severozapadnog visinskog strujanja, jer će se centar ciklona naći istočnije od našeg područja, očekuje priliv nešto svežije vazdušne mase sa severa, pa će na severu i na zapadu Srbije biti svežije, uz maksimalne temperature od 18 do 20°C, dok će toplije i dalje ostatati na jugoistoku i istoku Srbije sa temperaturom do 25°C - kaže Đurić.

Već od podneva Srbija će biti biti pod uticajem ciklona sa centrom iznad centralne Evrope, pa će se ponovo uspostaviti jugozapadno strujanje i doći će do priliva tople vazdušne mase sa Mediterana.

- Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 22 do 26°C, u Beogradu do 24°C, a u petak još toplije, od 23 do 27°C, u Beogradu do 26°C. Četvrtak i petak doneće dosta sunčanih perioda i uglavnom suvog vremena, dok će uslova za kišu i pljuskove biti ponegde na severu, na zapadu i jugozapadu Srbije. Očekuje se i pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. Tokom sledećeg vikenda sa severa Atlantika preko severozapadne i centralne Evrope premeštaće se veoma snažan i dubok ciklon, u sklopu njega i hladni front, a ovaj sistem dovešće do formiranja i sekundarnog ciklona u Đenovskom zalivu. Ova sinotpička situacija usloviće da do našeg područja sa jugozapada i sa Mediterana dođe do priliva još toplije vazdušne mase, pa će u subotu biti veoma toplo, uz temperature od 22 do 28°C, a u nedelju koji stepen svežije. Očekuje se i povećanje oblačnosti, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće pojačan jugozapadni vetar - navodi Đurić.

U nedelju uveče centar ciklona iz centralne Evrope premestiće se u ponedeljak iznad istočne Evrope, a centar Đenovskog ciklona preko našeg područja dalje na severoistok iznad Karpata, pa će i hladni front preći preko našeg područja, uz skretanje vetra na severozapadni, a očekuje se i priliv svežije vazdušne mase.

Prognoza za narednu nedelju

- Početkom sledeće sedmice očekuje promenljivo oblačno i svežije, uz maksimalne temperature od 15 do 20°C. Prema trenutnim prognozama sredinom sledeće sedmice toplije, a potom se očekuje novo pogoršanje vremena i manji pad temperature. Prosečna maksimalna temperatura za kraj septembra i sam početak oktobra u Srbiji je od 18 do 24°C. Vidimo da su prošle sedmice temperature i za osam stepeni bile ispod proseka, da bi se za vikend vratile u normalne vrednosti, tako da se narednih dana očekuju uglavnom temperature oko prosečnih vrednosti. Oko prvog oktobra temperature bi bile i za sedam stepeni iznad proseka, da bi se nakon toga ponovo vratile uglavnom na prosečne vrednosti za početka oktobra. Sedmica pred nama zbog ciklonske aktivnosti doneće nam i česte padavine - rekao je Đurić.

Kurir.rs