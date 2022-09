DA LI ŽENE TREBA DA NOSE MARAMU I SUKNJE DO PODA KADA IDU U CRKVU: Vladika Grigorije RAZJASNIO DILEMU, evo šta kaže!

Vladika Grigorije ovih dana veoma je popularan - čini se da je pronašao put do srca vernika ili onih koji se trude da to postanu. Pravoslavna vera neraskidivo je vezana za običaje i tradiciju, ali u istim ponekad narod ode predaleko.

Episkop diseldorfski i cele Nemačke neretko na brojne nedoumice javnosti odgovara putem svojih društvenih mreža, što je danas možda i najbolji kanal komunikacije s obzirom da dopire do najvećeg broja ljudi. Grigorije je već razbio nekoliko mitova koj decenijama vladaju u narodu - o nošenju crnine nakon smrti bližnjeg, o tome da li treba da se radi na crveno slovo...

Mnogi od nas skloni su da poštuju formu, a ne i suštinu, a upravo je na tome akcenat većine onog što vladika Girgorije iz dana u dan priča. Ovog puta osvrnuo se na učestalo verovanje da je potrebno da žene nose marame i suknje do poda u crkvi, a njegov odgovor prenosimo u celini.

foto: Youtube prtscr / DW Fokus

"Da li je neophodno da se u crkvi nose marame i suknje do poda?

"Po mom mišljenju, nije neophodno. Važno je, naravno, biti pristojno obučen, bez obzira na pol. Na koncu, kome to smeta i ko to zagleda da li je neko došao u marami, pantalonama ili u suknji do poda u crkvu? Bog sigurno ne. On gleda u naše srce.

Koliko formalizam može biti opasan, vidimo na primjeru trenutnih dešavanja u Iranu, gde je način oevanja postao važniji i od samog ljudskog života", bio je kratak i jasan vladika u svom obraćanju.

