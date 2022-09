ŠTA JE BOLJE, ROĐENDAN KOD KUĆE ILI U IGRAONICI? Na slavlje roditelji daju i do 1.000€! A mi jeli sendviče s kiselim krastavčićima

BEOGRAD - Na proslave dečjih rođendana u igraonicama roditelji troše i do hiljadu evra.

Nije retkost da se podižu i krediti kako bi slavlje bilo onakvo kako je zamišljeno. Koliko to deci zaista znači?

Pucnjava, ali bez ikakvih posledica. Laserski pištolj i oklop sa senzorom koji registruje svaki pogodak. Igra se na bodove koji se na kraju igre prikazuju na tabeli i dobija pobednički tim.

Jedinstvena igraonica u Beogradu roditeljima nudi zanimljivu opciju za proslavu dečjeg rođendana. Mogla bi se opisati kao kompjuterska igrica uživo.

"Ljudi se dosta javljaju, zadovoljni su kao i deca. Vrlo je zanimljivo i čak je, na primer u Mađarskoj, ova igra proglašena za najpopularniju igru za proslavu rođendana", kaže Milan, vlasnik igraonice za RTS.

Igrački prostor je oko 500 kvadrata, a specifičnom ambijentu doprinose različiti efekti poput, magle, svetla i muzike. Ipak, ova igra je uglavnom za osnovce ili srednjoškolce. Za one najmlađe, često je neophodan animator kako bi zabava bila potpuna, tvrdi Osman Ahmed koji 20 godina zabavlja decu.

"Tebi klovn upotpuni rođendan, tu je sa decom, roditelji mogu malo da se druže međusobno. Sa druge strane, ako ti kao klovn imaš i neki malo edukativniji program od npr. samo bacanja loptica, onda je to još bolje", rekao je Osman Ahmed.

Dodaje da su popularni i animatori koji se obuku u kostim Betmena, Spajdermena ili slično, kao i da je to važno deci.

Kada se sve sabere, za kompletan program proslave dečjeg rođendana, iznajmljivanje prostora, organizovanje animatora, pića, hrane i torte koja dolikuje, potrebna je pozamašna svota novca, može da premaši i 1.000 evra. Zato se čak dešava da se pojedini roditelji zadužuju za ovu priliku.

"Roditelji će, imam utisak, uraditi sve da na neki način udovolje potrebama deteta. Veliko je pitanje da li je to zaista potreba ili je trend. Da li neko proslavlja rođendan sa svojim detetom, odnosno dete samo zato što to želi, ili zato što je to popularno jer je videlo od svojih drugara i drugarica", rekla je psihoterapeutkinja dr Aleksandra Đurić.

Osman Ahmed kaže da onaj ko ima decu zna da ne može da prođe jeftino - slavio ga kod kuće ili u igraonici.

"Loša strana igraonice je što ti posle dva i po sata gase svetla da ideš kući, a dobra strana je što kod kuće nema haosa. Kad napraviš rođendan kod kuće, posle dvadesetoro klinaca od pet, šest godina - to je atomska bomba", rekao je Osman Ahmed.

A šta ko nema te pare? Za dobru zabavu nije uvek presudan novac. Potrebno je biti kreativan, da se od manje napravi više. Kako psiholozi savetuju, najvažnije je da roditelji slušaju svoju decu i sa njima razgovaraju. Kako je Duško Radović nekada rekao - "Teško je biti dete i biti dobar, lakše je biti odrastao i razumeti decu

