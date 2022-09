OVO JE VAŽNO ZA SVE ZADUŽENE POLJOPRIVREDNIKE: Ko želi da pauzira otplatu kredita na godinu dana može da podnese zahtev do aprila!

Poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a koji otplaćuju poljoprivredne kredite, moći će da do aprila 2023. godine podnesu zahtev za moratorijum na iste i to na period do 12 meseci.

Moratorijum se neće sprovoditi po automatizmu, već će zainteresovani poljoprivrednik podnositi pojedinačni zahtev, saznaje Kurir.

Narodna Banka Srbije će u toku oktobra meseca doneti regulatornu Odluku, a nakon toga moći će da počne i podnošenje zahteva za moratorijum na kredite.

Kurir.rs

Bonus video:

