NESTABILNO VREME NEĆE SKORO DA PROĐE: Detaljna vremenska prognoza za Srbiju za naredne dane

Meteorolog Marko Čubrilo prognozira da nas danas čekaju ređe nestabilnosti, dok će do subote posle podne biti relativno toplo, uz češće grmljavinske pljuskove.

- U nedelju manje pljuskova i malo hladnije, a od nedelje je izgledno dalje zahlađenje, ali bez bitnih padavina. Posle premeštanja hladnog fronta u sredu malo hladnije u odnosu na utorak ali i stabilnije, uz ređu pojavu grmljavinskih pljuskova. Ipak, ponegde i to pretežno nad planinskim delom regiona, posebno nad Dinarskim sistemom može biti lokalnih nestabilnosti. Krajem dana nad severom Italije će početi razvijanje novog, sekundrnog, ciklonalnog centra - prognozira Čubrilo.

foto: Facebook Printscreen

Vetar ponovo u okretanju na južni smer, a dnevni maksimum od +15 do +22 stepena Celzijusa.

- Četvrtak i petak donose toplije ali i nestabilnije vreme ponovo uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova, dok postoji i mogućnost jačih pljuskova i lokalnih nepogoda. Vetar južnih smerova, a duž Jadrana jugo. Osim naleta kiše i grmljavine ponovo će biti i perioda pretežno sunčanog vremena. Dnevni maksimum iznad proseka i trebao bi se kretati od +18 do +25 stepeni Celzijusa. U subotu bi se preko nas trebao premestiti nov, hladan, front koji bi mogao doneti nešto kompaktniju zonu grmljavinskih pljuskova uz okretanje vetra na severozapadni smer koji u zoni pljuskova na kratko može biti i vrlo jak.

Nedelja stabilnija, samo ponegde uz ređu pojavu pljuska, uglavnom pre podne.

- Vetar severozapadnii, a dnevni maksimum od +14 do +19 stepeni Celzijusa. Od nedelje se simulira izmeštanje jezgra anticiklona nad širi prostor zapadne, severozapadne i severne Evrope što bi po istočnoj periferiji tog sistema ka nama pokrenulo hladno strujanje te bi uz prolazno naoblačenje ponegde sa kišom trebao uslediti dalje zahlađenje i oko 04.10. bi se maksimumi kretali od +13 do +18 stepeni Celzijusa, dok bi noćni minimumi u nizijama bili od +5 do +12, a na planinama preko 900mnv može biti uslova za slab mraz. Taj period za sada ne deluje kišovito jer nema signala za razvijanje sekundrne ciklonske aktivnosti u našoj blizini, dok cluster ECMWF-a posle 09.10. daje signal za stabilnije i prijatno jesenje vreme uz hladne noći i dnevne temperature oko proseka.

Posle srede, ponovo nestabilno i relativno toplo, za vikend postepeno zahlađenje, a posle 04.10. jače zahlađenje, verovatno bez konkretnjih padavina, dodao je meteorolog.

(Kurir.rs/Telegraf)