U DEVETOJ DECENIJI ŽIVOTA BRANI DOKTORSKE STUDIJE! Ovo obavezno radi pred ispit! Dušan Pejin za Kurir TV: JA NE MOGU BEZ OVOGA

Vedrije vesti stižu nam iz Sombora. Dušan Pejin iz sela Čonoplja ponosni je vlasnik čak tri diplome Poljoprivrednog fakulteta: osnovnih studija, postdiplomskih master i magistarskih studija , a uskoro i doktorskih. Sve to možda i ne bi bilo čudno, da on nije zašao u devetu deceniju života.

Čonopljanac Dušan Pejin, svoju prvu diplomu stekao je 1963. godine, zvanje magistra u 80 godini života, a danas ga deli svega šest ispita do odbrane doktorske teze. Na pitanje do kada planira da uči, on kaže:

- Ja dok sam živ. Imam spremljene već dve teme. Ja ne mogu bez ovoga.

foto: Kurir televizija

Veli Dušan da ga je njegova majka, nekada prosvetna radnica, podučila kako da savlada gradivo, te za njega nema teškog ispita. Pred svaki obavezno popije malo limuna i odlazi pevajući, jer je za svako propitivanje spreman kao "top".

- Ja sam imao topove, pravio sam topove, tu su bili topovi. Jedna knjiga gde ima 70 lekcija. Ja sam ih pisao, svaka lekcija je imala svoj broj. Recimo ne znam neku lekciju i pišem ih onda naučim svaki naslove. Za svaki naslov mogao sam da bombarudjem da profesor kaže dosta.

foto: Kurir televizija

U njegovim indeksima, mogu se pronaći samo tri petice, koje je, priča, zaradio zbog vickastog duha. Zato ga i dan danas na fakultetu dočekuju uz osmehe i ovacije. Međutim, podršku okoline skoro da i nema, za šta ne mari dok je "seoskog inata".

- Vrlo malo, nikako, nikako. Ti se dokazuješ Čonopljancima. Je li to istina? Dašta je, ne moram da se ponavljam.

Dan kada doktorira, Dušan će proslaviti uz bika na ražnju, ali će predah trajati kratko budući da ima još mnogo toga što želi da nauči i ostvari u životu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:03 Ćerka poznatog voditelja otišla na selo i bere maline!