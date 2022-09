NA OVA 3 PITANJA NE MORATE DA ODGOVORITE NA POPISU! Stručnjak objasnio: Evo zašto će se DVAPUT POPISIVATI OVI GRAĐANI

Perat Korović, pomoćnik direktora Republičkog zavida za statistiku istakao je prema zakonu građani nisu dužni da odgovore na tri pitanja na popisu, ali i da će oni koji su prijavljeni na jednom mestu, a žive na drugom, morati dva puta da se popisuju.

- Ustavom je garantovano pravo svakom građaninu da ne mora da odogovri na pitanja o na pitanja o jeziku, nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti. Na njih, prema zakonu, može da odgovori onako kako želi prilikom popisivanja - ističe Perat Korović, pomoćnik direktora Republičkog zavida za statistiku.

foto: Kurir televizija

Građani su se izjašnjavali kao Eskimi, Marsovci, kosmopolite, što može biti problematično, ali ukazuje na dve važne stvari, istakao je Korović.

- Prva je da građani zaista mogu da se izjasne onako kako se osećaju, a druga je da popisivači profesionalno rade svoj posao i beleže onako kako im je zaista i rečeno - kaže Korović.

Popisni podaci su jako važni u svim oblastima, naveo je Korović.

foto: Kurir televizija

- Dosta se govorilo o pitanjima koja se odnose na to koliko muškarci imaju biološke dece i u kom gradu su se žene nalazile u trenutku rođenja svog deteta, a to je važno znati jer je naša metodologija usaglašena sa međunarodnom, a mi smo se vodili i nacionalnim potrebama. U prethodnom periodu se pojavila potreba za proučavanjem muškog fertiliteta. Do sada smo to pitanje postavljali samo ženama, a sada ćemo ga postavljati i muškarcima - naveo je Korović.

Oni koji su iz drugog grada biće popisani i na mesti gde su prijavljeni i na mestu na kome žive, što je veoma važno, kaže Korović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.