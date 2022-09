VIŠE OD POLOVINE STANOVNIKA SRBIJE IMA PREKOMERNU TEŽINU, SVAKI PETI GOJAZAN: Skrenuti s estradnih ka naučnim i stručnim dijetama!

Više od polovine stanovnika Srbije ima prekomernu težinu, svaki peti je gojazan, dok je svaki treći na ivici gojaznosti, alarmantni su podaci koji ukazuju da je gojaznost problem s kojim celo društvo mora da se bori.

Dr Fabio Skano, direktor Kancelarije SZO u Srbiji, upozorio je da svuda u svetu broj prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba raste zapanjujućom brzinom.

- Na nivou planete broj gojaznih se sa 100 miliona 1976. povećao na 650 miliona 2016. Za samo 40 godina se ušestostručio. Osim toga, 1,9 milijardi odraslih osoba je prekomerno uhranjeno. Nažalost, ni Srbija nije izuzetak. Svaka peta osoba u Srbiji je gojazna, a svaka treća je na ivici gojaznosti - istakao je Skano na konferenciji "Epidemija gojaznosti u post kovid eri".

Sada, kada znamo koliko su podaci alarmantni, naglasio je dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Minstarstvu zdravlja, treba još jače da se uhvatimo u koštac sa gojaznošću.

- To je i zdravstveni, ali i sistemski problem koji se mora tako i tretirati. Statistika nam ne ide na ruku. Nerelano je da iskorenimo gojaznost, ali možemo da je smanimo - naveo je Đerlek i dodao da je problem i stigmatizovanje gojaznih ljudi.

Doc. dr Ognjan Skrobić s Prve hirurške klinike UKCS rekao je da je hirurgija samo finalni aspekt lečenja gojaznosti.

- Možda je bitnije da svi razmišljamo kako da prepoznamo problem, prevashodno na nivou primarne zdravstvene zaštite, kako pacijenta da uputimo na pravo mesto i kako da ga edukujemo o vrstama tretmana, da skrenemo priče sa estradnih ka naučnim i stručnim dijetama, o pravoj psihološkoj potpori - istakao je dr Skrobić.

Roditelje i gene ne možemo birati, navela je doc. dr Marija Zdravković, direktorka KBC "Bežanijska kosa", ali drugo možemo.

- Gojaznost je put u jednom pravcu na čijem kraju je tunel sa svim mogućim komplikacijama - od angine pektoris, hipertenzije, metaboličkog sindroma, dijabeta, do akutnog infarkta miokarda, srčane slabosti, popuštanja srca - navela je dr Zdravković.

DECI NE TREBA BRANITI, KLJUČ JE U UMERENOSTI

Dr Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje ne smatra da deci treba braniti, već da je u ključ u umerenosti.

- Dešavalo se da edukujemo učenice koje imaju prekomernu težinu da se hrane zdravo, a onda me vide u restoranu brze hrane. Međutim, moj odgovor njima je da je to u redu ukoliko je umereno, jednom do dva puta mesečno - istakao je Pašić.