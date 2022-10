RADNICI AGENCIJE KOJA JE HTELA DA ŠALJE LJUDE U KRVOPROLIĆE IRANA RATUJE S KOMŠIJAMA: Blokirali ulaz u ulicu! NABAVILI I PSA

Nakon pisanja Kurira o agenciji "QLT Travel klab" koja je nudila srpskim turistima aranžman u trajanju od devet dana u sred nemira u Iranu i na sve to ih ubeđivala kako su slike i snimci iz medija lažni i od pre nekoliko godina, našoj redakciji obratile su se komšije ove agencije, koji tvrde da su njihovi radnici toliko bahati, kao i da im njihov pas pit bul uteruje strah u kosti!

Podsetimo, agencija QLT Travel klab nudila je aranžman u trajanju od devet dana u Iran po ceni od 2.190 evra, a uz to je na svojoj Fejsbuk stranici ubeđivala ljude kako je u iranu sve mirno i kako su slike nemira od pre nekoliko godina. Nakon pisanja Kurira, ova agencija je otkazala ovo putovanje.

Komšije koje stanuju u kraju gde posluje ova agencija tvrde za Kurir da su radnici agencije doslovno zaposeli zajednički deo ulaza u jednu slepu ulicu, koja nije predviđena za saobraćaj.

- Oni su taj zajednički prolaz prisvojili, niko ne može da prođe. Parkirali su svojih šest, sedam automobila i dva crna mini autobusa i na sve to su postavili i stubiće. Mi komšije ne možemo da prođemo tu, moramo okolo da idemo. Ta uličica, čiji su ulaz oni doslovno blokirali, inače nije predviđena za saobraćaj, već za vozila Hitne pomoći ili vatrogasno vozilo u slučaju da dođe do nečega. Ne daj bože da se nešto desi, oni ne mogu da prođu - pričaju za Kurir ogorčene komšije (imena i prezimena poznata redakciji).

Oni dodaju da su se zbog svega toga obraćali državnim organima, ali da su zaposleni u agenciji toliko bahati da čak ni to nije pomoglo.

- Nakon toga su otišli korak dalje i na škodino vozilo nalepili nalepnicu Države Srbije, kako bi predstavili da to vozilo pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sve to kako bi nas zastrašili. Pored toga, nabavili su i psa rase pit bul od 20 kilograma, koji nije vezan. On se stalno zaleće na ljude. 14 domaćinstava se buni protiv njihovog bahaćenja. Najstrašnija scena se nedavno desila. Na prvom spratu gde su njihove poslovne prostorije posluje i jedna privatna klinika. Kada su radnici klinike na nosilima nosili jednu pacijentkinju taj njihov pas se zaleto na nesrećnu staricu - navode sagovornici Kurira.

Komšije zaključuju da ih nakon svega ovoga ni ne čudi što su hteli ljude da šalju u Iran gde su nemiri na ulicama.

Sa druge strane Bojan Petković, generalni direktor agencije Balkan Holidays pod čijim pokroviteljstvom posluje agencija QLT Travel klab, kaže za Kurir da oni nisu ništa zaposeli, kao i da je to parking.

- Za to volilo MUP-a koje se spominje, ne znam na šta se misli. Što se tiče psa, to nije pit bul, to je pas koji je "mica". To je pas našeg kolege, koji inače živi sa troje dece. To je divan pas, koji je vezan i koji ne izlazi nigde iz dvorišta - naveo je Petković i dostavio snimak nekog psa koji je vezan.

