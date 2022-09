SEKSOLOG ZAPLAKAO KAD JE VODITELJ SPOMENUO ČIPS SA UKUSOM VAGINE: Šok u emisiji uživo, evo šta se desilo (VIDEO)

Kompanija iz Litvanije plasirala je na tržište čips sa ukusom vagine! Ovaj neobičan događaj pokrenuo je pitanja o tome kako mlade generacije milenijalaca danas dolaze do seksualnih iskustva i koju ulogu u tome ima internet.

Na ovu temu govorio je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, Aleksandar Milošević, seksolog i urolog.

- Ja moram da pođem od svoje generacije. Ja nisam koristio telefon, i bilo mi je potrebno vreme da otkrivam stvari i zadovoljstva. Danas klinci imaju svo zadovoljstvo u tom telefonu. Mislim da ima mnogo lošeg u tome.

Na pitanje voditelja kako komentariše bizarni čips sa ukusom vagine, Milošević je vidno potresen, odgovorio da to nikako nije dobro i da je to samo jedan u nizu načina kako se mladima uskraćuje mogućnost da sami otkrivaju život i stiču iskustva.

Međutim, zapravo se desio nesporazum jer Milošević, očigledno, nije razumeo voditelja, te je pomislio da je reč o čipu, što ga je rastužilo, te je i zaplakao.

- Oprostite, ovo me je emotivno dirnulo. Mislim da je taj čip katastrofalan proizvod jer vi morate polako da otkrijete lepotu ljubavi, lepotu saradnje, lepotu komunikacije. Ako vam se sve odmah otkrije to je užasno. Ništa ne može da zameni poljubac i dodir, to ne može da objasni nikakav čip - rekao je Milošević.

