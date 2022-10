DECA VEĆ SA 10 GODINA IMAJU VISOK PRITISAK, A SA 30 INFARKT! Roditelji pažnja, ovo su glavni razlozi za srčane probleme mališana!

Deca u Srbiji već sa 10 godina imaju visok pritisak, a mladi sa 30 dožive infarkt, upozoravaju domaći stručnjaci!

Loša ishrana i nedovoljna fizička aktivnost, kažu oni, glavni su okidači za kardiovaskularna oboljenja. Ovi podaci su poslednji alarm roditeljima da pod hitno utiču na to da njihova deca promene loše životne navike.

Koliko je situacija dramatična, govori i podatak da su upravo bolesti srca vodeći uzrok smrti u našoj zemlji!

Mališani na lečenju

Načelnik Odeljenja za aritomologiju i kliničku kardiologiju Klinike za kardiologiju KCS prof. dr Dragan Simić kaže da se broj sve mlađih kardiovaskularnih pacijenata iz godine u godinu povećava.

- Skoro polovina odraslih Srba je fizički neaktivna, a smanjena je fizička aktivnost i kod školske dece. Zato se suočavamo sa tim da nam deca od 10 i 12 godina imaju visok pritisak!? To su uhranjena deca koja su veoma slabo fizički aktivna. Ta deca često imaju indeks telesne mase dosta iznad dozvoljenog za njihov uzrast. Zato se kod njih javljaju problemi sa krvnim pritiskom, pa već u tim mladim godinama moraju da imaju terapiju. Morate da znate da bucmasto dete ne znači i zdravo dete - upozorava prof. dr Simić.

Sa njim je saglasan i kardiolog, prof. dr Nebojša Tasić. On naglašava da zdravlje dece mora biti prioritet jer su kardiovaskularne bolesti ubice broj jedan u Srbiji!

- Višečasovno sedenje uz telefone, igranje video-igrica i slabo kretanje pomešano sa nezdravom ishranom, uglavnom picama, gaziranim sokovima i slatkišima, dovodi do toga da nam se javljaju osnovci sa hipertenzijom i poremećenim radom srca. Tako da deca sa nepunih 12 godina moraju da uzimaju lekove za pritisak i dolaze na kontrolu! Situacija je ozbiljna i to se mora promeniti. Roditelji, ali i prosvetni sistem zajedno sa lekarima, moraju ovaj problem da rešavaju. Da deca imaju više sporta u školama, ali i da idu na redovnije sistematske preglede. Jer što se ranije bolest srca otkrije, veće su šanse da se to dete izleči i da sa 30 godina ne dobije infarkt - navodi dr Tasić.

Da su nam deca sve gojaznija i da je ovo ozbiljno upozorenje za roditelje, smatra i profesor sporta i kondicioni trener Radoje Avramović!

Saveti za roditelje

- Nažalost, ovi podaci nisu iznenađujući, jer se sve češće susrećemo sa decom kod kojih se razvijaju kardiovaskularna oboljenja u kombinaciji sa gojaznošću. To je ranije bilo nezamislivo. Živimo u vremenu moderne tehnologije, deca su nam vezana za stolice i kompjutere. Retko ih možete videti da voze bicikl, trče, igraju neku sportsku igru na igralištu... Mnoga deca ne znaju da urade pravilno čučnjeve, ili da puze, što su neke osnovne vežbe. Sve je to posledica nezdravog načina života, koji svi zajedno moramo da iskorenimo - napominje Avramović.

Na pitanje koji je najbolji savet za sve roditelje odgovara:

- Pre svega dovoljno sna i zdrava ishrana. Tu mislim na voće, povrće, dosta vode, kuvane hrane, ali i domaće masti, slanine, čvaraka. Nikako brza hrana sa emulgatorima i konzervansima, jer je puna kalorija koje deca ne mogu da potroše. I, naravno, bavljenje sportom. Od četvrte godine to mogu da budu školice sporta i neke borilačke veštine, a od 12. godine dete se može upisati na košarku, odbojku, fudbal...

Kurir/Informer