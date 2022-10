NA MREŽAMA PRODAJU MAGNETE ZA SKIDANJE ZUJALICA! Opremaju lopove za krađu! (FOTO)

Magneti i kukice za skidanje zujalica s garderobe i obuće u radnjama nude se i prodaju na društvenim mrežama, a ono što brine jeste to što se mogu pazariti za samo 10 evra i što ih mahom kupuju maloletnici, otkriva Kurir!

Na društvenim mrežama Instagram i Tiktok postoji stranica pod nazivom "Magneti za zujalice", na kojoj se prodaju magneti i kukice za skidanje zujalica s garderobe ili prehrambenih proizvoda u radnjama.

Cena kukice pomoću koje se vrlo lako skine zujalica sa odevnog predmeta košta samo deset evra, dok magnet za skidanje košta 35 evra. Postoji i magnet privezak, koji košta 20 evra, dok se magnet i kukica mogu kupiti u kompletu za 40 evra.

Takođe, na ovoj stranici možete pronađi i video-snimak, koji može poslužiti kao uputstvo, a koji pokazuje kako se pomoću magneta i kukice mogu skinuti zujalice s garderobe.

Ispod snimka nizalo se na stotine komentara tipa "sad mogu da kradem na miru", "znači, rekao sam sebi da ništa neću krasti ovaj mesec i evo ova reklama", "hvala, brate, sad mogu bez problema da kradem".

Ohrabruju lopove

Bivši pripadnik Državne bezbednosti Božidar Spasić rekao je za Kurir da vlada velika navala za ove proizvode, kao i da ih nabavljaju lopovi kako bi mogli bezbedno da iznesu robu iz neke radnje.

Božidar Spasić foto: Marina Lopičić

- To nikako nije smelo da se pojavi na tržištu, bez obzira na kvalitet tih magneta, jer ih u svakom slučaju ohrabruje ne samo aktivne lopove nego i potencijalne lopove da pomoću tog uređaja mogu da izvrše krađu. Vrlo verovatno će morati da se istraži ko je to pustio u prodaju i koja je svrha, s obzirom na činjenicu da prodavci imaju profesionalne magnete. Ovde možemo reći da se nude priručna sredstva za opremanje lopova za krađe - naveo je Spasić i dodao:

foto: Printcsreen

- To je dostupno svima, sigurno da se skupe klinci, učenici, nekoliko njih, pa podele troškove, kupe to za 10 evra i idu u krađu po radnjama u blizini škola. Prodaju sredstva za obuku lopova, i to treba pod hitno zabraniti!

Na hiljade ljudi krade

Inače, za krivično delo krađe zakon predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine. Iz jednog velikog trgovinskog lanca rekli su za Kurir da se svakodnevno bore s takvim krađama.

foto: Printcsreen

- Nažalost, takvi proizvodi se mogu kupiti i na Aliekspresu za manje para. Krađu primetimo nekada kada radimo popis, a nekad ostane samolepljiva zaštita koju lopovi ne vide i onda se oglasi alarm prilikom njihovog izlaska iz radnje, bez obzira na to što su skinuli zujalicu - objašnjava menadžer ovog trgovinskog lanca.

Prema njegovim rečima, to je masovno i na stotine, ako ne i hiljade ljudi, bavi se time.

- Krađa je uvek bilo, ali sada su te sprave za skidanje zujalica i magneta široko dostupne i mi smo nemoćni. Policija odradi posao, to su neke novčane kazne, ali ljudi koji kradu su uglavnom povratnici. Zakon je takav da ide naruku lopovima. Sigurno da ima i dece među tim lopovima, ali to su uglavnom povratnici - zaključio je naš sagovornik.

foto: Printcsreen

Advokat Tamara Radojčić, saradnica advokatske kancelarije "Simović" iz Beograda, objasnila je da je u krivičnom pravu definisana obična krađa iz člana 203 KZ, za koju je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, u zavisnosti od težine dela:

- Postoji i lakši oblik ovog krivičnog dela. U pitanju je sitna krađa iz člana 210 KZ, za koju je zaprećena novčana kazna do kazne zatvora do šest meseci. Sitna krađa je ona krađa kod koje vrednost ukradenih stvari ne prelazi iznos od 5.000 dinara. Maloletni učinioci krivičnih dela u našoj sudskoj praksi najviše upravo čine sitne krađe, a da bi neki maloletnik bio odgovoran za krivično delo, mora da ima najmanje 14 godina. Ako ima manje, onda se vodi kao dete i krivično je neodgovoran. Najčešće se prema maloletnicima za sitne krađe izriču vaspitni nalozi. Samo prodavanje sprava za skidanje zujalica nije krivično delo, ali je moguće da ti prodavci čine neki drugi prekršaj u svom poslovanju.

Kurir.rs / Mina Branković

Bonus video:

00:13 KRAĐA ZA NEVERICU NA OBILIĆEVOM VENCU Ovog nema ni na filmu! Prišunjao se, ošacovao pa pokrao antikvarnicu! Evo šta je odneo