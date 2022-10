OVOG AMERIKANCA MILION I PO LJUDI GLEDA KAKO PUCA IZ SRPSKOG ORUŽJA! Sviđa mi se vaš kalašnjikov, M-77 je najbolja puška u Vegasu

Džejms Rivs potegao dalek put čak do Srbije samo zbog ljubavi prema Zastavninom oružju: Jedan od prvih kalašnjikova koje sam kupio bio je Zastavin i dopao mi se

BEOGRAD - Puške i pištolji kragujevačkih oružara poznate su širom sveta. "Zastavine" puške naročito su omiljene kod ljubitelja sportskog i lovačkog naoružanja u Sjedinjenim Državama. Koriste različite kalibre. Poznati američki bloger koji se bavi oružjem, zbog "Zastavinog" oružja došao je da upozna Srbiju.

Džejms Rivs je svoj advokatski posao sveo ma minimum, kako bi što više vremena proveo na strelištu i gađao iz različitog oružja. Snima vlogove i piše blogove, a njegov Jutjub kanal prati oko 1.300.000 ljubitelja oružja.

"Kad sam bio dete, ništa nisam znao o 'Zastavi'. Saznao sam kad sam postao stariji i kad sam mogao da kupim svoje vatreno oružje. Jedan od prvih kalašnjikova koje sam kupio bio je 'Zastavin' – i dopao mi se. To je dobro napravljena puška. To mi je pomoglo da naučim više o Srbiji. Mnogi Amerikanci i danas misle da je Srbija Jugoslavija. Ozbiljno. Dolazak srpskih pušaka pomogao je da američko tržište sazna za Srbiju i više se zainteresuje za tu zemlju", rekao je Rivs za RTS.

Na sajmu naoružanja u Las Vegasu, Rivs je "Zastavinu" pušku M-77 ocenio kao najbolju na sajmu. Snimio je i detaljan video o njoj.

"M-77 sam video na sajmu oružja pre godinu-dve. Smatram da je to bila jedna od najboljih pušaka na sajmu. AK kalibra 308 se u Americi teško nabavlja. Kad pucate iz 'Zastavinog' oružja, zaista osećate da je to kvalitetan proizvod. Vidi se da je uložen veliki trud da oružje dobro funkcioniše, da bude kvalitetno konstruisano", navodi Rivs.

"Zastavino" oružje u SAD dolazi preko privatne kompanije "Zastava arms Ju-Es-Ej" koja ima eksluzivni ugovor sa fabrikom iz Kragujevca. Prošle godine su potpisali šestogodišnji ugovor vredan 235 miliona dolara. Kažu da će to obezbediti da fabrika može da računa na uposlenje punih kapaciteta u tom periodu i nadaju se da će uspeti da proširi proizvodnju.

"Gospodin Džejms Rivs je posetio naš prvi shot show 2019. godine. To je čovek koji se smatra jednim od najpopularnijih promotera oružja u SAD. Njegov kanal na Jutjubu ima 1.300.000 pratilaca, to je firma koju ne možete da kupite. Ne možete da platite pozitivne recenzije. Oni jednostavno kupe vaš proizvod i izvrše testiranje i objave ga na svojim društvenim mrežama. Ponosni smo što je on ovde u Srbiji prvi put i nadamo se da će poneti dobre utiske", ističe direktor firme "Zastava arms Ju-Es-Ej" Ranko Ristić.

"Zastavine" puške u Sjedinjenim Državama su zanimljive zbog sistema pucanja na principu kalašnjikova. Ristić dodaje da je više od 2.000 pušaka M-77 već prodato.

