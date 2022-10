STIŽE NAM PROMENA VREMENA! NEDELJNA PROGNOZA NEPOVOLJNA ZA METEOROPATE: Naoblačenje na severu proširiće se i na ostale predele

Srbija je na pragu miholjskog leta, na početku ove sedmice se nalazi na obodu snažnog ciklona sa istoka Evrope i na obodu snažnog anticiklona sa zapada Evrope, pa će i dalje preovladavati izraženo severozapadno strujanje sa kojim će pristići još svežija vazdušna masa i to zahvaljujući prodoru hladnog fronta tokom ponedeljka, objašnjava meteorolog Đorđe Đurić.

To će usloviti da danas pre podne na severu Srbije bude prolaznog naoblačenja sa kišom, dok će u ostalim predelima biti suvo, na jugu i jugoistoku vedro.

- Sredinom dana i posle podne prolazno naoblačenje sa slabom kišom zahvatiće ostale predele, dok će istovremeno sa severa uslediti prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura biće od 7°C na jugu do 13°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 16 do 20°C, u Beogradu do 18°C – kaže Đorđe Đurić

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, ponegde na istoku i severoistoku uz koji lokalni pljusak. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20°C, u Beogradu do 18°C.

Od srede će se nad našom zemljom uspostaviti uticaj snažnog anticklona i do kraja sedmice će biti stabilno i suvo, i sve toplije.

foto: Zorana Jevtić

- Vedra noć između utorka i srede i vedro jutro u sredu, usloviće značajno izračivanje vazduha u atmosferu, pa se očekuje veoma hladno jutro. Ponegde se očekuje magla. Minimalna jutarnja temperatura biće od 2°C na jugu do 8°C na severu Srbije, u Beogradu do 7°C, a ponegde se očekuje i slab prizemni mraz, a na planinama mraz i na 2 m iznad tla. Već tokom dana se uz sunčano vreme očekuje toplije vreme, a maksimalna temperatura biće oko 20°C - kaže meteorolog.

Najavljuje od srede i početak miholjskog leta. Od četvrtka do kraja sedmice jutra će biti hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana pretežno sunčano ili umereno oblačno i toplije.

Maksimalna temperatura biće koji stepen iznad 20°C, a u nedelju i početkom sledeće sedmice od 21 do 25°C, u Beogradu do 24°C.

- Prosečna maksimalna temperatura za početak oktobra je od 19-20 do 23-24°C, a jutarnja od 8 do 12°C. Dakle, početak sledeće sedmice doneće temperature za oko pet stepeni ispod proseka, ali već u sredu sledi porast, pa se u drugoj polovini sledeće sedmice, pa sve do oko 12. oktobra očekuju temperature uglavnom oko ili za koji stepen iznad proseka - kaže Đurić.

Hronični bolesnici mogu da očejuju uobičajene tegobe zbog vremenskih prilika. Na oprezu treba da budu astmatičari i srčani bolesnici.

Očekivane meteoropatske reakcije su reuma i nesanica.

Kurir.rs/Blic