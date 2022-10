KAD JE LEKAR KRIV ZA GREŠKU? Zejnula: Hitna pomoć mi je ženu preuzela svesnu, kardiolog je primio klinički mrtvu! NEKO TU LAŽE

Više od milion građana u Srbiji nema pristup adekvatnoj službi hitne pomoći, zbog čega je neophodno da se u našoj zemlji donese prvi zakon o hitnoj pomoći koji će omogućiti da se mnoge stvari u ovoj oblasti promene, smatraju predstavnici Pokreta "Pravo na život – Meri".

Predlog zakona, koji je sačinila grupa lekara i zaposlenih u službama hitne pomoći, predat je Miliji Miletiću, poslaniku vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako bi ga on dalje predstavio poslanicima i zainteresovao ih za to da rad ove zdravstvene službe bude regulisan posebnim zakonom.

Dejan Zejnula, predsednika udruženja "Pravo na život – Meri", gostovao je na Kurir televiziji povodom obrazloženja svog pokreta:

- U članu 83 imamo zakon da ministar propisuje način i organizaciju rada hitne pomoći, međutim, taj propis nikad nije donet i usled toga dolazi do konfuzije u samoj organizaciji. To se zloupotrebljava, Beograd bi trebalo da ima na 6.000 stanovnika jednog lekara, jednog vozača i jednog tehničara. U suštini to bi bila jedna ekipa terenska, Beograd bi trebalo da ima oko 45-50 terenskih ekipa, ali se to ne tretira kao ekipa nego je ostavljeno rukovodiocima, kada im se dodele ti kadrovi, da oni njih raspodele. Imamo ambulante u Beogradu koje obave jedan pregled u toku dana, a nemamo dovoljno ljudi na terenu - započeo je Dejan Zajnula.

Improvizovanje ili nedostatak ljudi u manjim opštinama, što može prouzrokovati problem i konfuziju u zdravstvu:

- Zakon ne prepoznaje mogućnost da se u opštinama koje imaju manje od 25.000 stanovnika osnuje služba hitne pomoći. U tim situacijama obično pokušavaju rukovodioci, oni savesni, snalaze se tako što iz opšte prakse povuku lekara da dežura u ambulanti. To vuče probleme sa gužvom, ne mogu svi da stignu do lekara opšte prakse. Jako velika konfuzija - rekao je predsednik udruženja.

Opisao je i šta ga je podstaklo da skrene pažnju na ovaj problem.

- Naše udruženje je nastalo tako što mojoj supruzi nije ukazana pomoć za vreme policijskog časa, na upozorenje da je već imala emboliju pluća, da se odjednom srušila, da je izgubila svest, da non stop povraća, da gestikulira rukama. Ekipa nije poslata, poslata je tek posle drugog poziva kada je izgubljeno dragoceno vreme. Ta primopredaja je urađena loše, zato mi insistiramo u zakonu na toj primopredaji. Lekar je napisao da je predao kardiologu moju suprugu svesnu, komunikativnu, orijentisanu u 13:25, a kardiolog je napisao da je primio moju suprugu u 13:45 klinički mrtvu, neko tu laže! Kada bismo imali zakon, greške bi se pokazale, lekari bi imali odgovornost koju sada nemaju - zaključio je Dejan Zajnula.

