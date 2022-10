TITOV ŠPIJUN OTKRIO PRIČU KOJA NE POSTOJI NA INTERNETU! Dragiša Ivelja pisao o burnom životu, JEDNA AKCIJA MU JE BILA POSEBNA!

Njegov prvi roman je autobiografskog karaktera i nosi naslov "Bio sam Titov špijun".

foto: Kurir televizija

Prvi put otvoreno i javno, izneo je u ovoj knjizi detalje svog uzbudljivog života, i događajima pre raspada Jugoslavije.

Kao operativac, izgradio je karijeru zahvaljujući spektakularnim akcijama širom Evrope. Dragiša Ivelja, pisac i bivši operativac Službe državne bezbednosti, gostovao je na Kurir TV, gde je, između ostalog, pričao i o Titu.

- Nisam znao šta je sve Tito imao, ali sazna se dosta toga. Tito je imao sve ali nije imao ništa u svom vlasništvu niti njegove familije. Sve je potpadalo pod državnu svojinu - rekao je Dragiša Ivelja.

Nova knjiga Ledeni metak govori o uzbudljivim akcijama.

- To su uglavnom neke akcije koje su istinite i pojedine fiktivne, doduše fiktivnih je dosta manje. Pribabvljanje dokumenata, jedna akcija u Parizu, kompletna ta akcija koju sam vodio ostavila mi je veliki utisak - izrekao je Dragiša Ivelja.

foto: Kurir televizija

Ispričao je priču koja je manje poznata javnosti, a radi se o Titu:

- Tito je imao mnogo vila, ali najinteresantnija vila po meni je bila u Bugojnu, to je bila njegova najdraža vila za lov, tamo je primio Gadafija i mnoge. Najinteresantnije je kako se ta vila napravila, to nema na internetu. Zadat je bio termin, državni praznik, a Tito jet ad trebalo da dođe, a vila nije bila gotova. A šta su oni uradili, pa radili su 24 sata, nije bilo maltera unutra, i oni su malter nabacivali lopatama i tako ga finiširali. To su okrečili, samo da Tito prođe, a već uveče je malter počeo da spada jer se nije osušio - rekao je bivši operativac.

