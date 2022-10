AKO POJEDETE OTROVNE PEČURKE, EVO KAD POČINJU STRAŠNI PROBLEMI: Krvarite na sve strane, popuštaju bubrezi I ONDA SE DEŠAVA OVO

Za samo nekoliko dana ukupno 10 osoba smešteno je u Nacionalni centar za kontrolu trovanja na VMA. Svi su jeli gljive kupljene na pijaci Živinarnik u Šapcu. Predsednik Mikološkog društva Srbije Aleksandar Knežević kaže da je najverovatnije reč o zelenoj pupavki, najotrovnijoj gljivi na našim prostorima.

Osmoro je u teškom stanju, a kako navode, ženska osoba iz Šapca starosti 57 godina primljena je sa znacima amanitinskog sindroma u najtežem stanju, sa izraženim gastrointestinalnim tegobama i porastom enzima jetre od 100 posto. Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je otkrio na koji način se ova vrsta trovanja leči i koje su posledice.

- Ja sam prvo bio načelnik Instituta za majku i dete, pa onda sam bio načelnik u Tiršovoj. Kada dođe dete sa nejasnim simptomima, bolovima, povraćanjem i lošim stanjem, a imamo podatak da je pre nekoliko sati nešto jelo. Mi onda uzmemo jetrene enzime koji su pokazatelji nekroze. Ako su oni veoma visoki mi sumnjamo na glive - rekao je Perišić.

- Mi ne možemo da uradimo ni jedan test da bi rekli da je to gljiva. Moramo odmah da delamo jer se toksini ansurbuju sa crevima, bombarduju jetru, bubreg i srce. Jer ako je teška intetoksikacija to nije dobro jer mogu i organi da stradaju. Potom pacijentu moramo da uradimo hemofiltraciju, a to znači da filtriramo krv i očistimo toksine gljiva iz krvi ne bi li pacijentu spasili glavu - rekao je Perišić.

- Kada jetra popusti, onda popuštaju faktor kalkulacija. Sva hemijska jedinjenja koja učestvuju u zgrušavanju krvi oni nestaju. Pacijent počinje da krvari na sve strane. Onda popušta bubreg i smanjuje se mokrenje i na kraju dolazi do efekta na srce. Znači da situacija može da bude krajnje ozbiljna - rekao je Perišić.

Perišić je takođe otkrio da je potrebno 2 sata da bi se pojavili prvi siptomi, a samo 5 do 6 sati da osoba dobije teže simptome.

