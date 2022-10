JOŠ JEDNA PREVARA TURISTIČKE AGENCIJE! Turisti tvrde da su letovanje platili 1.300 evra, porodica stigla u hotel pa usledio HAOS

Tročlana porodica iz Beograda tvrdi da ih je nasamarila turistička agencija "Oktopod travel" jer su umesto deset plaćenih noćenja u Tunisu dobili samo osam, a na sve to su im desetak dana pred put naplatili i doplatu za gorivo u iznosu od 119 evra, kako kažu, bez dokumentovanog obrazloženja i matematičkog obračuna!

- Na ugovoru koji smo potpisali sa agencijom je naznačeno da korišćenje smeštaja počinje 13. septembra a završava se 23. septembra, u vaučerima koje smo dobili i bili u obavezi da nosimo sa sobom takođe jasno stoji da naše putovanje obuhvata 10 noćenja, odnosno 11 dana. Agencija nas je dva dana pred polazak obavestila da polećemo 13. septembra u 23.25 časova i da stižemo u Tunis u 00.40 posle ponoći. U hotelsku sobu smo ušli 14. septembra u četiri ujutro, što znači da naš aranžman nije otpočeo po dogovoru 13. septembra - objašnjava za Kurir B. J. i dodaje da su aranžman platili 1.372 evra.

Kaže da su zapravo ostali uskraćeni za dve noći.

- Sobu smo napustili 23. septembra u 2.30 izjutra, čak ni to veče nismo imali noćenje prema potpisanom ugovoru, što dalje implicira da mi nismo imali punih deset noćenja. Napominjem da nijednog trenutka nismo obavešteni da će naš aranžman biti skraćen, kako bismo na to zvanično i pristali, niti nam je u bilo kom trenutku rečeno kad će biti organizovani letovi, iako smo više puta telefonski pokušavali da dođemo do te informacije.

Naglašava da im se "Oktopod travel" pravdao da je za to što se dogodilo kriva avio-kompanija:

- Mi nismo sklopili ugovor sa avio-kompanijom, već sa agencijom. Uložili smo reklamaciju. Pitali su nas što nismo čitali ugovor i rečeno mi je da je prigovor neosnovan i da im je žao što je avio-kompanija morala da pomeri vreme leta. Ja sam platio deset noćenja, a ne osam i želim da mi se to nadoknadi!

Iz "Oktopod travela", međutim, za Kurir kažu da "ovaj predmet nije zaključen".

- Predmetna reklamacija nije zaključena iz razloga što čekamo tačan izveštaj avio-kompanije o vremenu leta i potvrdu verodostojnosti. Na osnovu toga će nas obavestiti i partneri da li ima osnova o refundaciji. Stranke su upoznati sa navedenim i čekamo dopunu navedenog.

Aleksandar Seničić, Juta Agencija je noćenja platila hotelu, prigovor neosnovan Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, čiji je "Oktopod travel" član, objašnjava za Kurir da je u ovom slučaju prigovor putnika neosnovan, jer je agencija platila hotelu i ta dva sporna dana: foto: Kurir TV - Oni su krenuli 13. septembra uveče, agencija je morala da rezerviše tu sobu od 13. do 23. septembra. Jedan hotelski dan traje od 14 sati do 10 sati ujutru narednog dana. Da agencija nije platila sobu na taj način, oni ne bi ušli tu noć, nego tek narednog dana u 10 sati. Da su želeli da ih uskrate za jednu noć, oni bi izašli iz sobe 22. septembra do 12 sati pre podne. S obzirom na to da su iz sobe izašli usred noći, znači da je ta soba bila plaćena. Problem sa ulaskom i izlaskom je problem i čarter letova. To ne zavisi od agencije, već određuje avio-kompanija, i ono što je najvažnije - oni su sigurno u programu putovanja bili obavešteni u koje vreme avion leti. Što se tiče doplate za gorivo, agencija je imala obavezu da ih o tome obavesti 20 dana pre puta i da im pošalje pismeno obrazloženje s nekim vidom obračuna.

Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva kaže za Kurir da su ovog leta dobili dosta žalbi na rad pomenute agencije:

- Zakon o zaštiti potrošača kaže da putnik ima pravo na naknadu štete, odnosno povraćaj novca ako je taj aranžman nesaobrazan, dakle ako ne odgovara uslovima koji su definisani ugovorom. Međutim, Zakon o turizmu kaže da aranžman počinje od momenta kad prevoz krene i to agencije u dogovoru sa avio-kompanijama koriste. Što se tiče doplate za gorivo, to je nezakonito i putnik ima pravo na povraćaj novca.

