Vozači moraju da voze sa većom merom opreza na određenim deonicama, među kojima je sinonim za tkz crnu tačku Ibarska magistrala. Da li postoji lek za takve delove puta u Srbiji ili bi trebalo da se poveća indiviudalna odgovornost.

foto: Kurir televizija

O toj temi, obrazložili su gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji, prof Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji i Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak.

- Pored Užica je bilo jedno mesto gde je u petogodišnjem periodu bilo 81 nezgoda. Kada analizirate i vidite na jednom mestu 81, a par kilometara levo i desno se niko ne sudara, nije slučajnost! Postoje određene tehnike koje je svet razvio, RSA i RSI i mi imamo kurseve za to. Ti ljudi odlaze na mesto nezgode ako je bilo povređenih odnosno poginulih lica - započeo je Milan Vujanić, pa pritom dodao:

foto: Kurir televizija

- Mi smo to ovako stavili u zakon. Putar mora da vas plati, ne smete sa njim da budete bilo kako vezani, a vi mu date izveštaj po kojem on, ne mora da postupi, ali ako se tu ponovi nezgoda, on će odgovarati.

01:18 FAKULTET IMAO REŠENJE ZA OPASNE PUTEVE, NADLEŽNI NISU PREDUZELI NIŠTA! Postoje tehnike za TAČKE SMRTI, ceo svet to radi

Treba nam činidba! Teoretski možemo biti puno pametni, ali treba uraditi, tako barem razmišlja Vladimir Simidžija.

- Svojevremeno je fakultet radio analizu ibarske magistrale. Mi smo odredili crne tačke na magistrali i dali mere koje treba preduzeti da bi one nestale. Nadležni ni jednu od tih mera nisu primenili, za to nam fali činidba. Možemo mi da budemo puno pametni, pronaći puno toga što je dobro, ali treba i učiniti - rekao je Vladimir Simidžija.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:20 OVAKO ĆETE IZBEĆI NESREĆU KAD PRETIČETE U SAOBRAĆAJU! Stručnjak za saobraćaj otkrio kako da se ponašate OBRATITE PAŽNJU NA JEDNO