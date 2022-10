POPISANO VIŠE OD MILON GRAĐANA: Penzioneri lepo prihvatili obavezu, nude popisivačima kafu i rakiju! Evo ko se najviše buni

Penzioneri su fini i kulturni prema popisivačima, nude ih kafom i rakijom, dok studentarija često zalupi vrata osobama koje rade na popisu stanovništva!

Iako je popis stanovništva državna obaveza svakog od nas, iako ranijih godina kada se održavao nije bilo problema i pobuna, danas ipak ima onih koji su razvili teorije zavere, a na iznenađenje mnogih, protiv popisa se najviše bune studenti.

Na društvenoj mreži Fejsbuk se oglasio jedan od popisivača koji je i sam student, gde je upitao svoje kolege šta je razlog njihovog neadekvatnog ponašanja.

- Evo već pet dana radim popis stanovništva pa sam primetio jedan fenomen i očekivao sam baš sve totalno suprotno. Mislio sam da će penzosi biti zadrti i da ću sa njima teško izlaziti na kraj, a ono baš sve suprotno - napisao je Dragan Dejanić koji se predstavio kao popisivač.

On je naglasio da su penzioneri uvek fini i kulturni:

- Ponude i kafom, par puta mi je bila nuđena i rakija, mladi bračni parovi sa malom decom su takođe fini i kulturni, a samo studentarija nešto nervozna i pravi problem.

Ovaj popisivač je dodao da često on i njegove kolege od strane studenata nailaze na zalupljivanje vrata, teške reči, probleme...

- Studenti inače treba da se popišu dva puta. U Beogradu kao privremeno prisutna lica, a u mestu stalnog stanovanja standardno. Pa ako biste mogli da mi kažete samo šta je razlog ? Da li ste od vaših stanodavaca dobili takve instrukcije ili je problem nešto drugo? - upitao je ovaj mladić.

Podsetimo, popis stanovništva počeo je 1. i trajaće do 31. oktobra, građani će biti u obavezi da odgovore na 69 pitanja, dok na tri nisu u obavezi da odgovore - o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku. Kazne za one koji odbiju da učestvuju u popisu iznose od 20.000 do 50.000 dinara.

Načelnica odeljenja popisa Republičkog zavoda za statistiku Ljiljana Đorđević rekla je za Kurir da je do sada popisano više od milion građana, kao i da će sutra objaviti zvaničan presek.

- Do nas nije stigla ta informacija da se studenti bune. Jedino opravdanje za takvo ponašanje, ako se to zaista dešava, je možda iz straha ako su podstanari. Uglavnom su pozitivne rekacije građana - istakla je Đorđevićeva.

