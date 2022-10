KURIR PISAO O URBANISTIČKOM HAOSU NA KOPAONIKU: Smenjen predsednik opštine Raška Ignjat Rakitić zbog prekomerne gradnje na planini

Odbornici Skupštine opštine Raška su na sednici Skupštine smenili predsednika opštine Ignjata Rakitića zbog dela odgovornosti u prekomernoj neplanskoj gradnji i urbanističkom haosu na Kopaoniku. Za novog predsednika opštine izabran je Nebojša Popović, Rakitićev partijski kolega iz SNS i bivši narodni poslanik u Skupštini Srbije.

Kurir je u više navrata pisao o tom višegodišnjem problemu na "srpskoj planinskoj lepotici" i Nacionalnom parku, a nakon jednog od naših tekstova u januaru ove godine i inicijative da lokalna samouprava prestane sa izdavanjem dozvola bez jasnog urbanističkog plana, oglasila se i ministarka turizma Tatjana Matić, koja je na Kurir televiziji oštro poručila da se na Kopaoniku više ne sme graditi bez ikakvog reda.

Odbornici opštine Raška su u petak doneli odluku o smeni predsednika jer smatraju da deo odgovornosti zbog prekomerne gradnje na Kopaoniku pripada upravo njemu i da su mnoge odluke lokalnih čelnika donete protivzakonito. Inicijativu za smenjivanje Rakitića podnelo je 27 odbornika devetog saziva lokalne skupštine. Rakitić je u fotelji prvog čoveka Raške sedeo još od 10. juna 2014. godine.

Podsetimo, Kurir je pisao da je na planini zbog neadekvatnih poteza u komunalnoj infrastrukturi napravljena ekološka bomba i smetilište.

Ukazivali smo i na to kako je neplanska gradnja na Kopaoniku dovela do toga da prateća infrastruktura nije pratila stihijski razvoj turističkog kompleksa, pa je jedan od najvećih zimskih centara u Srbiji u jeku sezone ostajao bez pijaće vode i često je dolazilo do izlivanja kanalizacije.

Zbog ovih situacija mnogi turisti su tokom zimske sezone bili primorani da prevremeno napuštaju smeštaj i menjaju destinaciju za odmor.

