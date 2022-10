MLAĐAN JE UKRADEN U PORODILIŠTU! DNK ANALIZA DOKAZALA: U Kruševcu uspešno rešen prvi slučaj u aferi KRAĐE BEBA!

I DNK ispitivanje je potvrdilo - Mlađan je ukradena beba!

Rezultat DNK analize u okviru istrage Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu potvrdio je da je Milica Milojević (70) majka Mlađana Radivojevića (40), za koga se sumnja da je otet odmah po rođenju, 3. marta 1981. godine.

Ispitivanja DNK profila obavljena su u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu a predočena su Radivojeviću, kao i članovima Udruženja za istinu o nestalim bebama. koji su 2019. učestvovali u podnošenju krivične prijave protiv NN lica.

foto: Screenshot Youtube, screenshot Prva tv

- Stigli smo do kraja, ovo je za mene završena priča - kaže za Novosti Mlađan Radivojević. - Lep je osećaj. Jedva čekam da se vidim sa majkom, sestrom i bratom.

Mlađan Radivojević već je imao dirljiv suset sa majkom, nakon što je Udruženje predstavilo rezultate DNK u okviru njihovog istraživanja celog slučaja.

Put od saznanja da je usvojen, preko kruševačke bolnice, matičnih službi više gradova, sve do tužilaštva u tri grada (Niš, Aleksinac, Kruševac), bio je trnovit ali cilj je ispunjen - Mlađan se konačno sreo sa biološkom porodicom.

- Sada smo prvi put dobili dokaz da je i država zvanično priznala DNK analizom da je Milica rodila Mlađana, odnosno da je, pre 41 godinu, kao beba otet - kaže Radiša Pavlović, predsednik Udruženja i član vladine Komisije za istinu o nestalim bebama.

Radiša Pavlović, član Vladine komisije za pronalaženje nestalih beba foto: Kurir Televizija

On podseća da je prošlo 11 meseci od trenutka kada su predstavili DNK rezultate do kojih je došlo Udruženje, ali i najavljuje nastavak borbe - do pune istine.

- Tužilac nam je predočio da će biti poteškoća, budući da mnogi akteri slučaja nisu među živima. To je tačno, ali moramo da utvrdimo i imena zločinaca koji su sve osmislili i odradili - poručuje Pavlović.

Pojedini akteri ovog slučaja, ipak, jesu živi, što Udruženju daje nadu da će se stići do pune istine. Pavlović dodaje da su u Aleksincu došli do svedočenja koje potvrđuje da Radivojevićevo usvajanje nije bilo po zakonu, kao i da je ime njegove majke izmišljeno.

foto: Printscreen Facebook

Sinčića teškog 3,8 kilograma Milica Milivojević ugledala je po rođenju, 3. marta 1981. godine, a na sledeći susret čekala je - decenijama.

- To je bio poslednji put da sam ga videla, sve do septembra prošle godine, kada je došao kod mene zajedno sa ljudima iz Udruženja - ispričala je njegova majka Milica.

- Već 4. marta 1981. saopšteno mi je da je beba preminula. Iz bolnice sam gotovo izjurena, bez otpusne liste ili dokumentacije, u ubeđenju da sam zauvek ostala bez svog sina. Ali eto, ponovo smo zajedno.

(Kurir.rs / Novosti)