SVEDOCI ODMOTAVAJU KLUPKO OKO MULJATORA S POLOVNJACIMA: Došli smo i do kurira koji se nalazio s kupcima, evo kako je i on naseo

Izvesni Filip Đorđević, vlasnik firme "Bobovo trans", ne samo da je varao kupce prodajući im nepostojeće automobile već i ljude koji su za njega radili!

Podsetimo, Đorđević je preko jedne stranice na internetu oglašavao polovne automobile za prodaju po nižoj ceni od realne i na taj način mamio kupce. Kako su za Kurir svedočile žrtve ovog prevaranta, Đorđević je od potencijalnih kupaca unapred uzimao kaparu od po nekoliko hiljada evra, a od pojedinih čak i ceo iznos za vozilo. Međutim, niko od njih plaćeno vozilo nikada nije dobio.

U ovu šemu prevare je, kako saznajemo, uvukao i radnike koje je angažovao da se nalaze sa kupcima i predaju im uplatnice. Za posao kurira dao je oglas, nudio dobru zaradu, a po obavljenom poslu plaćao im je 50 evra. Oni su njemu slali novac od kupaca isključivo autobusom.

foto: Privatna arhiva/Kurir

Jedan od tih radnika (ime poznato redakciji) potvrđuje za Kurir da je za posao bio angažovan preko oglasa, kao i da se sa Đorđevićem čuo svakodnevno, dok nije shvatio da je upleten u prevaru.

- Nikada se nisam video s njim lično. Čuli smo se jedno vreme svakodnevno i govorio je kako je sve legalno, kako je dobra zarada. Našao sam se sa oko desetak ljudi, četvorica su mi dala novac, a ja njima priznanice. U početku je Đorđević meni Vajberom i mejlom slao te priznanice, koje sam ja štampao i potom sastavljao ugovore - priča za Kurir ovaj momak.

On dodaje da je Đorđeviću novac slao uvek autobusom u Kragujevac ili Jagodinu.

foto: Privatna arhiva/Kurir

- Meni nije to budilo nikakvu sumnju da je prevara u pitanju, tek kada su krenuli ljudi da me zovu i da proveravaju, shvatio sam o čemu je reč. Već je bilo kasno. Napravio mi je mnoge probleme. Žao mi je tih ljudi. On je prestao da mi se javlja, i sam sam prevaren! - zaključio je mladić koji je od prevarenih uzimao avans.

Varao i ranije Umesto telefona slao cigle i prazne kutije Sagovornik Kurira tvrdi da Filip Đorđević zbog ranijih prevara nije mogao da produži pasoš, te sada ne može legalno da ode iz zemlje. - Đorđeviću 2019. nije produžen pasoš jer je u tom momentu imao spor sa "Poštom Srbije". On je prodavao mobilne telefone, a kupcima je, umesto uređaja, slao cigle i prazne kutije. Verovatno je radio po sličnoj šemi prevare kao i sa automobilima. "Pošta" ga je zbog toga tužila. Đorđević je profesionalni prevarant, a njegova žena se na društvenim mrežama predstavlja kao vizionar, proriče sudbinu preko slike i za to traži 3.000 dinara - tvrdi naš sagovornik.

Đorđevićev telefon je već danima nedostupan, a on ne odgovara ni na mejl koji smo mu poslali na adresu firme za kontakt, registrovanu u APR.

Inače, jedan od prevarenih, koji je svedočio za Kurir, tužio je Đorđevićevu firmu, dobio ga na sudu, ali ne može ništa da naplati jer dotični nema ništa na svoje ime i nemoguće mu je ući u trag. Kako saznajemo, još dvojica prevarenih podnela su krivične prijave protiv Đorđevića Osnovnom tužilaštvu u Nišu. Sumnja se da je Đorđević prevario na desetine ljude, kao i da je zaradio između 100.000 i 200.000 evra.

Podsetimo, prevareni kupci imali su dogovor sa Đorđevićem da tek nakon dobijanja vozila isplate preostali iznos novca, a kada je došlo vreme da im stigne vozilo, pravdao se i izvinjavao kako vozilo kasni zbog carine, ali im je tražio da mu tada uplate preostali iznos. Mnogima je uzeo pare i prestao da se javlja na telefon, a od pojedinaca je uzeo čak i po 30.000 evra.

Činjenice Evo kako je Đorđević varao ljude - postavi oglas za prodaju automobila - ponudi cenu primamljivu kupcu - ubeđuje kupce da je niža cena zbog marže - traži avans od 30 odsto dok ne stigne vozilo - šalje kurire da uzmu avans i daju priznanicu kupcu - kuriri mu šalju novac autobusom - kada dođe vreme da stigne auto, izvinjava se i ubeđuje da vozilo kasni zbog carine - potom traži da mu se uplati ostatak novca - nakon što ovo kupac odbije i odustane od kupovine, kaže da će vratiti novac - novac ne bude vraćen, a on isključuje telefon

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

02:10 PREVARA, NE NASEDAJTE: Ime vrhunskog doktora zloupotrebljeno za prodaju lažnog leka