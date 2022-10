NJIHOVU LJUBAV NI SMRT NIJE RASTAVILA: Deka Bogoljub (97) umro u snu, a 9 sati kasnije zauvek usnula i njegova žena Edita (104)

Bračni par Bogoljub (97) i Maria Edit (104) Joksić, koji su živeli u selu Donja Vrbava, nedaleko od Gornjeg Milanovca, preminuli su u četvrtak, 13 oktobra u razmaku od devet sati.

Najpre je Bogoljub umro u snu, nešto posle dva sata po ponoći, da bi njegova supruga umrla oko 11 sati sledećeg jutra.

Proslava Bogoljubovog rođendana 2022. godine foto: GMInfo

Kako za GMinfo kaže Bogoljubova sinovica Vesna Gojković, Marija Edit je bila bolesna polednjih mesec dana, i stanje je bilo teško.

Deka predosetio kraj

Deka Bogoljub je bio zdrav, ali je patio od demencije. Redovno je pitao za svoju suprugu, prepoznavao je, a dan pre smrti rekao je da će ona "danas umreti", kaže Vesna, koja je sa Bogoljubovim sestrićem Milijanom Milovanovićem brinula o starom bračnom paru.

Ipak, te noći je umro prvo Bogoljub, a sutradan i Maria Edit.

- Kao da je čekala da on prvo ode, jer se plašio da ostane sam. Oni su bili vitalni do skoro, ona je do pre četiri meseca sama kuvala ručak, a Bogoljub je čak sam vozio do pre tri, četiri godine - kaže Vesna Gojković za Gminfo.

Upoznali su se u Nemačkoj, gde je Bogoljub šezdesetih godina prošlog veka otišao da radi. Sreo je Mariju, ljubav je planula, venčali su se, iako su i jedno i drugo pre toga imali po jedan brak.

foto: GMInfo

Svi ih poštovali

On je po profesiji bio profesor srpskog jezika, a Maria je bila kostimograf u pozorištu.

Nisu imali potomstva, a nakon odlaska u penziju počeli su redovno da dolaze u Bogoljubovu Vrbavu. Pre dvadesetak godina odlučili tu i da se presele.

Od tada su živeli u selu, redovno poomagali svima, pričaju prijatelji i rođaci. Editu je, iz Milanovca, redovno posećivala i frizerka, objašnjavaju komšije.

Ovaj bračni par zajedno je sahranjen juče na milanovačkom groblju, a ostala je emotivna priča o velikoj ljubavi dvoje dobrih ljudi, koje ni smrt nije rastavila.

Kurir.rs/GMInfo